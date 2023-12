Đức Cơ: 4 người trong gia đình bị chó nhà cắn, 1 người tử vong do bệnh dại

Củ cải cung cấp vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch, tiêu hóa và tốt cho tim mạch.

Sau khi hái nấm lạ trong rừng về ăn, 3 người trong một gia đình ở huyện vùng cao Quảng Nam phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc.

Sau hơn 2 tháng điều tra nguyên nhân, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM kết luận bánh su kem là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc.

(GLO)- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Chư Sê, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh lên 13 ca và là địa phương ghi nhận số ca tử vong do bệnh dại cao nhất toàn quốc.