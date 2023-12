Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Chư Sê, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh lên 13 ca và là địa phương ghi nhận số ca tử vong do bệnh dại cao nhất toàn quốc.