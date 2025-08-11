Danh mục
Đồng chí Hồ Văn Thảo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc

THANH VUI
NGÔ THU
(GLO)- Ngày 9 và 10-8, Đảng bộ xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hồ Văn Thảo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo huyện Krông Pa (cũ) và các xã, thị trấn qua các thời kỳ; cùng 162 đại biểu đại diện cho 1.342 đảng viên của Đảng bộ xã Phú Túc.

Quảng cảnh Đại hội. Ảnh: Ngô Thu

Quảng cảnh Đại hội. Ảnh: Ngô Thu

Đảng bộ xã Phú Túc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ thị trấn Phú Túc và các xã Phú Cần, Ia Mláh, Đất Bằng, Chư Ngọc.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế-xã hội của địa phương tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 7,1%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,2%. Quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả quan trọng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phú Túc đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt trên 10%/năm; tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm trên 10%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 61%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 1,73%; tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm là 3%/tổng số đảng viên...

Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp đột phá nhằm phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Túc nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hồ Văn Thảo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã .

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Túc chụp hình lưu niệm với đại biểu về dự, chỉ đạo Đại hội.
﻿Ảnh: Ngô Thu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Túc đã đạt được.

Đồng thời, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, dư địa phát triển để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

