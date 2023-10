Đọc báo tập thể

(GLO)- Ban giám khảo cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu bình yên” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức đã chấm các tác phẩm dự thi vòng chung khảo cấp tỉnh vào ngày 16-10.

10 nghệ sĩ trong dàn nhạc C ASEAN Consonant với các loại nhạc cụ truyền thống của các nước ASEAN sẽ cùng hòa tấu chung trong đêm nhạc mang tên 'Tình hữu nghị xuyên biên giới' do C ASEAN tổ chức, vào tối 15/10 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Hà Nội.