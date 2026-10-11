Doanh nhân Thái Như Hiệp – Top 100 Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhận cúp Thánh Gióng 2026

(GLO)- Tối 11-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Trong 100 doanh nhân xuất sắc được vinh danh, Gia Lai có ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” là giải thưởng cao quý do VCCI định kỳ xét chọn và trao tặng nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, tiên phong đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới.

Doanh nhân Thái Như Hiệp vinh dự nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026. Ảnh; ĐVCC

Doanh nhân Thái Như Hiệp là người đứng đầu Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) - một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước về sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, đặc biệt là cà phê.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Vĩnh Hiệp nhiều năm liên tục lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam với thương hiệu L'amant Café, đồng thời tiên phong xây dựng chuỗi cung ứng cà phê hữu cơ đạt tiêu chuẩn USDA (Mỹ) và châu Âu.

Đặc biệt, Vĩnh Hiệp cũng là doanh nghiệp sản xuất cà phê đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 4C về giảm phát thải khí carbon, khẳng định bước đi vững chắc trong định hướng phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tiên phong xây dựng chuỗi cung ứng cà phê hữu cơ đạt tiêu chuẩn USDA (Mỹ) và châu Âu để phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Hà Duy

Việc ông Thái Như Hiệp vinh dự được nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của cá nhân doanh nhân và tập thể Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, mà còn là niềm tự hào của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập và nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.