Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện Chư Sê

(GLO)- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định: “Tăng cường chăm lo xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, tạo môi trường văn hóa lành mạnh”. Do những đặc điểm về dân cư, dân tộc và cả những vấn đề lịch sử, đoàn kết là một trong những giá trị cần được quan tâm vun đắp trong xây dựng chuẩn mực con người để đưa tỉnh nhà phát triển bền vững.

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa triển khai quyết định về việc bố trí 6 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an về công tác tại Công an các xã biên giới.