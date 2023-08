Để nông dân giàu lên từ lúa gạo

(GLO)- Sau khi đạt mức cao nhất 40 ngàn đồng/kg những năm 1995-1996, giá cà phê ở Tây Nguyên liên tục sụt giảm và cứ lúc lên lúc xuống mà không hề lập đỉnh trở lại. Thậm chí có những năm, giá cà phê xuống tới mức người ta còn hài hước khi so sánh “một ký cà phê không mua nổi một ký cà pháo”. Cây cà phê vì thế mà phát triển èo uột, giẫm chân tại chỗ trong việc xác lập vị thế trong cơ cấu cây trồng, thu nhập của người dân trên vùng đất cao nguyên trù phú này.

Các quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận (TPHCM) dự kiến phải sáp nhập trong ba năm tới do không đảm bảo tiêu chí diện tích và dân số. Người dân đặt câu hỏi được lợi gì từ việc sáp nhập các quận, còn chuyên gia cho rằng cần cân nhắc kỹ chứ không nên máy móc.

Lại thêm một vụ bác sĩ và nhân viên y tế “gian lận Bảo hiểm Y tế” được phanh phui, lần này là Bệnh viện Đa khoa Thái An (Nghệ An) với việc Phó Giám đốc và nhiều thuộc cấp bị bắt.

Chợ sâm Ngọc Linh được Quảng Nam tổ chức định kỳ từ ngày 1 đến ngày 3 hằng tháng, thu hút nhiều người mua, bán. Giá trị giao dịch 1 phiên chợ vùng cao, tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, đôi khi lên đến hàng chục tỉ đồng. Đáng nói, là việc mua bán loại dược liệu quý, giá trị cao này, hiện chỉ dựa vào... niềm tin.

Liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, làm chết 6 người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất, hôm qua (30.7) là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan Công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng...