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Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH An Khê:

Ðẩy mạnh ứng dụng VBSP SmartBanking, thuận tiện cho người dân

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MINH LÝ
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(GLO)- Đến nay, 20% khách hàng của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH An Khê đã sử dụng VBSP SmartBanking - dịch vụ ngân hàng số trên điện thoại di động do Ngân hàng CSXH Việt Nam (VBSP) cung cấp.

Gia đình ông Lâm Văn Ca (tổ dân phố 2, phường An Khê) đang vay 160 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH An Khê để lo cho 2 con học đại học. Mới đây, gia đình được hướng dẫn cài ứng dụng VBSP SmartBanking để thanh toán, trả lãi và gốc thuận tiện hơn. “Trước đây, tôi trả lãi bằng tiền mặt, nay chỉ cần thao tác trên điện thoại, không mất thời gian đi lại” - ông Ca chia sẻ.

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Người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng số tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội An Khê. Ảnh: Minh Lý

Không chỉ người vay vốn, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn cũng ứng dụng công nghệ vào quản lý. Ông Lê Tấn Hoàng, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ 5 (phường An Khê), đang quản lý 56 thành viên với tổng dư nợ khoảng 3,9 tỷ đồng. Thay vì ghi chép sổ sách, ông sử dụng ứng dụng quản lý tín dụng chính sách trên điện thoại để cập nhật, tra cứu thông tin dư nợ, tiền lãi và tiền gửi thuận tiện hơn, giảm thao tác thủ công.

“Việc mở tài khoản và cài đặt ứng dụng ngân hàng CSXH cho các hộ vay cần được triển khai rộng rãi. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026” - ông Hoàng cho hay.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH An Khê đang quản lý dư nợ hơn 507,7 tỷ đồng với trên 8.650 khách hàng tại xã Cửu An, phường An Khê và phường An Bình. Để thúc đẩy chuyển đổi số, cán bộ ngân hàng trực tiếp đến các thôn, tổ dân phố hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản và thực hành trên điện thoại. Đến nay, 20% khách hàng sử dụng VBSP SmartBanking; 100% tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn sử dụng ứng dụng quản lý tín dụng chính sách.

Việc mở tài khoản thanh toán không tiền mặt tại khu vực An Khê còn khó khăn do một số người cao tuổi, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số chưa có điện thoại thông minh hoặc chưa quen sử dụng ứng dụng. Vì vậy, cán bộ Ngân hàng CSXH tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, từng bước thay đổi thói quen giao dịch.

Ông Trần Bạch Đằng - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH An Khê, nhấn mạnh, hiệu quả chuyển đổi số không nằm ở số lượt cài đặt mà ở việc người dân sử dụng ứng dụng thường xuyên, thiết thực.

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