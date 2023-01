Đau dạ dày và 5 bệnh về tiêu hoá thường mắc phải nhất dịp Tết Âm lịch

(GLO)- Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh, thị xã An Khê, Sở Y tế và Sở Tài chính. Kết quả giám sát cho thấy: Công tác phòng-chống dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng-chống và kiểm soát dịch bệnh.

(GLO)- Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính có ít nhất 90% dân số thế giới hiện có một mức độ miễn dịch nào đó đối với SARS-CoV-2 do bị nhiễm bệnh hoặc tiêm phòng trước đó. Do đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch gần kết thúc song chưa kế thúc hoàn toàn.