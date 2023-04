(GLO)- Chiều 24-3, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023.