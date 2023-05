* P.V: Xin bà cho biết về những đổi mới, sáng tạo trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động trong thời gian qua?

- Bà TRẦN LỆ NHUNG: Hiện nay, LĐLĐ tỉnh quản lý 53.898 đoàn viên/54.976 lao động, sinh hoạt tại 1.683 Công đoàn cơ sở. Cùng với sự phát triển của tỉnh, phong trào công nhân viên chức-lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới. Hoạt động của Công đoàn ngày càng hướng về cơ sở, gắn chặt với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Những năm qua, LĐLĐ tỉnh liên tục đổi mới, sáng tạo về cách thức triển khai công tác chăm lo đoàn viên, người lao động. Năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản định hướng chỉ đạo, hướng dẫn về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Đầu năm 2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa. Tết Nguyên đán 2023, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ cho 39.968 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 14,686 tỷ đồng. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà “Mùa xuân chiến sĩ” Xuân Quý Mão 2023 cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực chiến nơi biên giới và cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang làm nhiệm vụ tại nước bạn Campuchia. Từ nguồn Quỹ Xã hội, năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 21 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá 720 triệu đồng. Đầu năm 2023, LĐLĐ tỉnh tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 22 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí 765 triệu đồng; tặng 151 vé xe với kinh phí 80,9 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn về quê ăn Tết.

Trong vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn phối hợp triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định. Toàn tỉnh có 1.385 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 139 Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Công đoàn còn tham gia 9 ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Triển khai Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16-1-2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng; rà soát số lượng trẻ mầm non là con đoàn viên, người lao động, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10-8-2021 của HĐND tỉnh.

* P.V: Năm 2023, Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn tỉnh nói riêng có nhiệm vụ đánh giá tổng kết 15 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, bà có thể nói rõ hơn về điều này?

- Bà TRẦN LỆ NHUNG: Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh sẽ tiến hành tổng kết 15 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 10 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Yêu cầu đặt ra với các cấp Công đoàn trong tỉnh là việc tổng kết đánh giá phải sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra làm cơ sở cho việc triển khai trong thời gian tiếp theo.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đảm bảo phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Trong đó, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; nâng cao tỷ lệ đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của Công đoàn. Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là Công đoàn trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của người lao động.

* P.V: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai những hoạt động gì trong Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ, thưa bà?

- Bà TRẦN LỆ NHUNG: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân, diễn ra từ ngày 1 đến 31-5. Theo đó, UBND tỉnh giao cho LĐLĐ tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức lễ phát động Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân sôi nổi, tạo sự chú ý của dư luận. Lễ phát động được tổ chức ngày 26-4 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu gồm lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Hội đồng ATVSLĐ, các sở, ban, ngành của tỉnh cùng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, doanh nghiệp và người sử dụng lao động.

Với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, Tháng Công nhân 2023 diễn ra nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động như: giải bóng bàn trong CNVCLĐ toàn tỉnh lần thứ 3; trưng bày và bán hàng ưu đãi; phối hợp với Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức khám, tầm soát tư vấn các bệnh lý về mắt cho CNVCLĐ; hỗ trợ CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn; trao 11 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chủ đề của Tháng Hành động về ATVSLĐ là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Trước, trong và sau Tháng Hành động sẽ diễn ra các hoạt động như: tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ gắn với đặc điểm, đặc thù sản xuất của ngành, nghề, lĩnh vực, đặc biệt là trong công việc có nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, hàn cắt, làm việc trong không gian hạn chế, an toàn hóa chất, điện…; thăm hỏi nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động thanh-kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động; khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ; tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ...

Mục tiêu đặt ra là thúc đẩy các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về ATVSLĐ. Theo đó, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng-chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống Công đoàn và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, củng cố niềm tin, tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Thông qua các hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ, các cấp Công đoàn làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với đội ngũ CNVCLĐ.

* P.V: Xin cảm ơn bà!