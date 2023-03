Những vị trí việc làm mà các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cần tuyển lao động thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như: công nghệ thông tin-viễn thông; tài chính-ngân hàng-kế toán-kiểm toán; may-giày da-dệt-nhuộm-thiết kế thời trang; luật-bảo hiểm-tư vấn-bảo vệ-vận tải; nhà hàng-khách sạn-du lịch; cơ khí-công nghệ, lắp ráp ô tô, xe máy; điện-điện tử-điện lạnh-lắp ráp điện tử-tự động hóa; hóa-công nghệ thực phẩm-sinh học-chế biến-hóa chất-môi trường; xây dựng-kiến trúc-gỗ-trang trí nội thất; giáo dục; y tế-chăm sóc sức khỏe-dược; nông nghiệp-lâm nghiệp-bảo vệ thực vật-khai khoáng; nhựa-bao bì-in.

Hội chợ thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia, tuyển dụng nhiều vị trí việc làm với số lượng lớn. Có thể kể đến như: Công ty cổ phần May Gia Lai có nhu cầu tuyển dụng 200 lao động phổ thông làm thợ may. Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tuyển 150 người làm việc ở các vị trí trong lĩnh vực nông nghiệp. Công ty Xuất khẩu lao động MD Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai (TP. Pleiku) có nhu cầu tuyển dụng 100 lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tổ chức Giáo dục Quốc tế Edugo Group-Chi nhánh Gia Lai có nhu cầu tuyển 100 du học sinh và người lao động đi làm việc tại Đức. Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên (đường Bùi Viện, xã An Phú, TP. Pleiku) tuyển 70 lao động làm việc ở lĩnh vực trồng chanh dây… Đây là cơ hội tốt để người lao động trong tỉnh có thể tìm được việc làm, có thu nhập ổn định ngay tại quê hương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Riêng Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải và Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi bò Trung Nguyên (trụ sở ở đường Trường Chinh, TP. Pleiku) đăng ký tuyển dụng hơn 300 người làm việc tại xã Ia Púch (huyện Chư Prông) với các vị trí: quản lý, kiểm tra chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, công nhân chăn nuôi; trình độ tuyển dụng từ lao động phổ thông đến đại học. Bà Nguyễn Thị Linh-cán bộ nhân sự Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải-cho biết: Mức lương dành cho ứng viên mới ra trường là trên 10 triệu đồng, các vị trí có kinh nghiệm 12-13 triệu đồng/tháng; cao hơn như nhóm trưởng, tổ/đội trưởng 15-16 triệu đồng/tháng. “Việc tuyển dụng lao động có trình độ kỹ thuật, nhất là công nhân có tay nghề hiện rất khó khăn. Qua hội chợ lần này, chúng tôi hy vọng thu hút nguồn sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đến phỏng vấn, tìm việc”-bà Linh chia sẻ.

Theo ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Hội chợ nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động sau đại dịch Covid-19. “Không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, hội chợ còn là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động, từ đó học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường việc làm. Thông qua hội chợ, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức giới thiệu, quảng bá năng lực, hình ảnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động đến với đoàn viên, hội viên, người lao động trên địa bàn tỉnh, lựa chọn nhân sự cho vị trí đang cần”-ông Hải nói.

Trao đổi với P.V, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Năm nay, tỉnh phấn đấu tạo việc làm mới cho 7.000-8.000 lao động trong độ tuổi, trong đó, vận động tổ chức đưa 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc giới thiệu việc làm, kết nối thông tin tuyển dụng với doanh nghiệp và người lao động bằng nhiều hình thức như: hội chợ việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm cố định vào ngày 10 hàng tháng, phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương trong tỉnh, góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra.