Công bố phát hiện loài ếch độc tí hon mới tại rừng Amazon

(GLO)- Ngày 6-10, các nhà khoa học công bố phát hiện một loài ếch độc mới ở khu vực rừng Amazon trên lãnh thổ Peru.

Theo đó, loài ếch độc tí hon mới này có màu sắc sặc sỡ với kích thước siêu nhỏ chỉ dài 15 mm và được đặt tên là Ranitomeya hwata.

loai-ech-doc.jpg
Công bố phát hiện loài ếch độc tí hon mới tại khu vực rừng Amazon trên lãnh thổ Peru. Ảnh: AFP

Cơ quan dịch vụ quốc gia về Khu vực tự nhiên được bảo tồn (Sernanp) cho biết loài ếch này được xem là loài ếch nhỏ nhất thuộc chi Ranitomeya. Sernanp cũng cho biết thêm, chi Ranitomeya nổi tiếng với màu sắc tươi sáng và hành vi sinh sản độc đáo, trong đó con đực có khả năng chiêu dụ nhiều con cái đến một địa điểm sinh sản.

Những chú ếch tí hon này chỉ sống riêng biệt trong những rừng tre nứa thuộc chi Guadua. Chúng dùng thân cây rỗng nơi nước mưa đọng lại để làm nơi sinh sản. Nơi chúng được phát hiện là tại Vườn Quốc gia Alto Purus ở miền Đông Peru, gần biên giới với Brazil.

ech-phi-tieu-doc.jpg
Loài ếch tí hon có tên ếch phi tiêu độc có thể đoạt mạng 10 người (ảnh chụp màn hình).

Ngoài loài ếch độc tí hon mới được phát hiện tại rừng Amazon trên lãnh thổ Peru, loài ếch tí hon có tên ếch phi tiêu độc có thể đoạt mạng 10 người được các nhà khoa học phát hiện ở rừng nhiệt đới Colombia.

Ếch phi tiêu độc có khả năng tiết ra chất độc thần kinh batrachotoxin cực mạnh, khiến nạn nhân ngừng tim trong vài phút. Và, chỉ một cái chạm tay vô tình cũng có thể giết chết bạn.

