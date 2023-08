Công an TP. Pleiku tìm người bị hại vụ án cướp giật dây chuyền trên đường Âu Cơ, Nguyễn Viết Xuân, Phù Đổng

(GLO)-

Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 do Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 29-7, Ban tổ chức đã vận động người dân đổi 12 khẩu súng tự chế lấy gạo.