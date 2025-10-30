Công an “bắt trend” để tuyên truyền trên Facebook

(GLO)- Để tiếp cận với đông đảo người dân thông qua mạng xã hội Facebook, một số đơn vị của Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh nhạy “bắt trend” với những nội dung sinh động, hình thức mới mẻ.

Chỉ trong tháng 10-2025, các tin, bài đăng tải trên Fanpage “Công an xã Chư Prông-Tỉnh Gia Lai” do Công an xã Chư Prông nắm quyền quản trị đã có tổng cộng 4,8 triệu lượt xem.

Fanpage của Công an xã Chư Prông hiện có hơn 44 nghìn người theo dõi (ảnh chụp màn hình).

Đây là con số “khủng” không chỉ với một trang chính thống của các cơ quan nhà nước mà còn là ước mơ của nhiều trang xã hội khác.

Thượng tá Lê Ngọc Hưng-Trưởng Công an xã Chư Prông-cho hay: Qua nắm bắt, đơn vị xác định hầu hết người dân trên địa bàn đều sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Vì thế, đơn vị đã tập trung xây dựng Fanpage của Công an xã nhằm tuyên truyền những thông tin chính thống, bổ ích cho người dân.

Tuy nhiên, hầu hết bài viết theo phong cách đưa tin truyền thống trước đó không nhận được sự tương tác cao bởi sự khô khan, mang nặng tính tuyên truyền. Do vậy, Công an xã đã tìm cách thay đổi, áp dụng phương thức tuyên truyền mới mẻ hơn nhằm tiếp cận đến đông đảo người dân.

Bài viết đơn giản với những ngôn ngữ gen Z của Công an xã Chư Prông nhận được lượng tương tác rất cao (ảnh chụp màn hình).

“Chúng tôi đã rất trăn trở về vấn đề này bởi nhiều người, nhất là giới trẻ dùng mạng xã hội dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin lệch lạc, không được định hướng.

Bởi vậy, đơn vị đã quyết định thay đổi các nội dung đăng tải trên trang của Công an xã, sử dụng những từ ngữ mang hơi thở của cuộc sống, pha một chút ngôn ngữ mà giới trẻ thường dùng; đồng thời, tương tác trả lời người dân một cách vui vẻ, thân thiện. Tuy nhiên, quan điểm là vẫn phải đảm bảo nguyên tắc đúng pháp luật, từ ngữ theo thuần phong mỹ tục”-Thượng tá Hưng chia sẻ.

Nhờ sự mạnh dạn thay đổi này, các bài viết của Công an xã Chư Prông đã nhận được sự tương tác rất cao. Đơn cử như nội dung tuyên truyền phòng-chống bạo lực học đường, thay vì kêu gọi các thông điệp khô khan, Công an xã Chư Prông đăng tải nội dung: “Các cháu đi học không được hẹn bạn là tan học ra cổng gặp tao nha. Tới công chiện với mấy chú liền đó. Cố gắng chăm ngoan, học giỏi sau còn làm Chủ tịch với Giám đốc nha”.

Chỉ với nội dung tương đối đơn giản nhưng những câu từ gần gũi với giới trẻ đã giúp bài viết nhận được hơn 2,3 nghìn lượt like, gần 300 bình luận và gần 40 lượt chia sẻ.

Hay như, thay vì kêu gọi người dân bấm theo dõi Fanpage của Công an xã, đơn vị đã đăng tải nội dung: “Thấy Công an xã gửi lời mời kết bạn, nhiều người bảo đú trend, còn tôi thì ấn đồng ý luôn. Vì có thêm một người bạn là Công an xã Chư Prông tức là có thêm một lá chắn bình yên bên cạnh mình”. Bài viết đã nhận được hơn 1,1 nghìn lượt like và gần 100 bình luận.

Hiện tại, Fanpage của Công an xã Chư Prông đã đạt được 44 nghìn người theo dõi. Sự tương tác cao đã hỗ trợ cho lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đơn cử như việc việc nam sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An bỏ nhà đi vào đầu tháng 10. Nhờ sự chia sẻ rộng rãi của cộng đồng mạng, sau đó, người nhà đã tìm được cháu về nhà an toàn.

Anh Bình đã nhận lại được số tiền 6,3 triệu đồng nhờ sự chia sẻ bài viết của Công an xã Chư Prông. Ảnh: ĐVCC

Hay như trường hợp của anh Nguyễn Quốc Bình (SN 2002, trú tại thôn 10, xã Chư Prông), nộp hơn 6,3 triệu đồng tiền mặt tại trụ ATM đã bị lỗi, sau đó được một người dân khác cầm về. Thông qua Fanpage, chỉ ít giờ sau khi đăng tải, Công an xã Chư Prông đã xác minh thông tin, tìm được người cầm nhầm tiền của anh Bình và trả lại toàn bộ số tiền trên cho anh.

Tương tự, từ đầu tháng 10-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cũng bắt đầu thay đổi phương thức đăng tải thông tin trên Fanpage Facebook của đơn vị có tên “Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Gia Lai”.

Không những dùng các ngôn ngữ “gen Z”, cán bộ phụ trách nội dung của đơn vị còn… sáng tác thơ để mô tả về nội dung cần tuyên truyền. Chẳng hạn như khi đưa tin về vụ bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Ia Lâu, Fanpage đã viết: “Ia Lâu sáng sớm sương giăng. Nhà ai đốt đá khói bay tới đồn”. Hay như bài viết: “Tuổi trẻ ham chơi, đời trắc trở. Lầm lỗi phê ma vạn nỗi chờ. Cửa đồn đâu hẹn, nhưng còn mở. Đón kẻ lầm đường, dọn vết nhơ”.

Theo Đại úy Nguyễn Chí Trung (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy), qua công tác nắm bắt tình hình, nhận thấy tệ nạn và tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa, đơn vị xác định tập trung tuyên truyền đến lứa tuổi này thông qua mạng xã hội. Từ khi thay đổi cách đăng tải nội dung, Fanpage từ vài trăm người theo dõi hiện đã đạt hơn 1,2 nghìn người.

Lực lượng Công an làm thơ để tuyên truyền về ma túy trên Fanpage (ảnh chụp màn hình).

Con số tuy khá khiêm tốn, song đã bắt đầu nhận được những tín hiệu tích cực. Không chỉ tiếp cận được với nhiều người, truyền tải những thông tin chính xác, chính thống, thông qua “đầu mối” này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng nhận được nhiều tin báo giá trị của người dân liên quan đến ma túy ngay từ cơ sở.

Khi nhận được thông tin, đơn vị đã phối hợp cùng Công an các xã, phường nhanh chóng xác minh để có phản hồi trực tiếp với người cung cấp.

“Cách làm này đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Hồ Chí Minh) triển khai rất thành công với những bài viết gây sốt trên Facebook. Chúng tôi cũng đã trao đổi, học hỏi từ các đơn vị bạn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Fanpage”-Đại úy Trung thông tin.

Trước cách làm mới của lực lượng Công an, nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng thuận, tán thưởng. Anh Đặng Nhật Phúc (phường Diên Hồng) chia sẻ: “Trước kia, hầu hết Fanpage của lực lượng Công an chỉ đơn thuần tuyên truyền pháp luật khá cứng nhắc.

Gần đây, tôi thấy một số đơn vị đã "bắt trend" rất hiệu quả, cho thấy sự cởi mở, gần gũi hơn nên lượng tương tác tăng cao. Mỗi khi truy cập các bài viết, tôi không chỉ nắm bắt thêm kiến thức về pháp luật, mà còn có được tiếng cười trước sự hóm hỉnh của cán bộ Công an”.