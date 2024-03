Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Công an huyện Krông Pa còn tích cực triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực này đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì dân phục vụ.