Chư Sê triển khai công tác phòng-chống người DTTS vượt biên

Tham gia hội nghị có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt nam, Công an 15 xã, thị trấn và Bí thư, Trưởng thôn các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được lãnh đạo Phòng An ninh Nội địa và Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) truyền đạt 2 nội dung chuyên đề về: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến dân tộc, tôn giáo; nhận diện âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phương thức, thủ đoạn lôi kéo, kích động người DTTS trốn ra nước ngoài và công tác ngăn người, đấu tranh ngăn chặn; cách thức tuyên truyền, vận động quần chúng, không tin, không nghe theo FULRO, “Tin lành Đê Ga”; không trốn đi Campuchia, Thái Lan; cách nhận diện một số dấu hiệu, yếu tố tiềm ẩn phức tạp liên quan đến an ninh trật tự để chủ động nắm tình hình, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia ngăn ngừa, đấu tranh góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội cơ sở với các đơn vị nghiệp vụ của Công an trong công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, ngăn chặn, kéo giảm không để người DTTS trên địa bàn bị lôi kéo trốn ra nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.