Chủ quán thịt chó ở Cà Mau tử vong vì bệnh dại

Sáng 7-2, theo tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân trong cùng một gia đình vào viện trong bệnh cảnh tụt huyết áp, rối loạn nhịp thất phức tạp do ngộ độc Aconitin sau uống 100ml rượu ngâm củ ấu tẩu.

(GLO)- Bé trai 4 tuổi lấy ống thuốc diệt chuột đưa cho chị gái gần 6 tuổi cùng uống mà nhầm tưởng là ống thuốc can xi. Sau khi uống, 2 chị em nôn ói, phải vào viện cấp cứu.

Nhóm 4 đối tượng bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khởi tố về hành vi “Mua bán bộ phận cơ thể người” liên quan tới đường dây mua bán thận liên tỉnh.

(GLO)- 4 người trong một gia đình ở TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang đốt than sưởi ấm trong phòng kín thì bị ngộ độc CO, 1 cháu bé 2 tuổi tử vong, 3 người hôn mê.