(GLO)-Chiều 2-8, Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) tổ chức lễ bàn giao 2 “Nhà đồng đội” cho gia đình ông Kpuih Hlih và gia đình bà Bùi Thị Hảo. Đây là 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Đội 9 và Trường Mầm non Hoa Hồng của Công ty.

(GLO)- Sáng 1-8, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận chiếc ví bên trong có một số tiền và giấy tờ do anh Mai Vũ Bình Minh-Nhân viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa nhặt được và tiến hành trao trả lại người đánh rơi.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Ia Pa liên quan thu hồi đất do Công ty Hoàng Anh Gia Lai thuê trong phần diện tích đất Nông trường Cao su tại xã Pờ Tó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá, làm rõ đối tượng Trần Thị H. (SN 1997, trú TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng.