Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Cửa Khẩu

Cùng dự buổi sinh hoạt có Bí thư Huyện ủy Đức Cơ Phạm Văn Cường; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Vũ Mạnh Định; lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Dom.

Báo cáo tại buổi sinh hoạt của đại diện Chi ủy Chi bộ thôn Cửa Khẩu cho biết: Thôn Cửa Khẩu có 117 hộ, 325 nhân khẩu; còn 14 hộ hộ nghèo, cận nghèo. Chi bộ thôn có 10 đảng viên. Trong tháng 8-2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn ổn định; người dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực làm ăn, buôn bán, lao động sản xuất phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng tiêu dùng tăng, nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân; tình hình thời tiết bước vào mùa mưa, lũ với diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống, lao động sản xuất, buôn bán, tham gia giao thông của người dân địa phương.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đại tá Lê Kim Giàu biểu dương kết quả đạt được của thôn Cửa Khẩu trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt của chi bộ.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Chi bộ thôn cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt vai trò của tổ tự quản an ninh trật tự trong tuần tra bảo đảm an ninh trật tự thôn, làng; tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ biên giới (nhất là các quy định về qua lại 2 bên biên giới). Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình phục vụ dân sinh, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh, phát triển. Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; rà soát, lập danh sách công dân đủ tuổi nhập ngũ năm 2025, tham gia sơ tuyển theo đúng quy định.

“Từng cán bộ, đảng viên trong chi ủy, chi bộ phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất khắc phục, xử lý kịp thời những vướng mắc ngay từ cơ sở”-Đại tá Lê Kim Giàu nhấn mạnh.

Dịp này, Đại tá Lê Kim Giàu tặng phần quà cho cán bộ và nhân dân thôn Cửa Khẩu.