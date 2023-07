Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy xã Gào và đại diện các chi ủy chi bộ trực thuộc 2 Đảng bộ.

Báo cáo đề dẫn tại buổi sinh hoạt chuyên đề đã nêu tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 2 chi bộ. Theo đó, chi bộ 2 (Đảng bộ Báo Gia Lai) lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nghiệp vụ công tác phóng viên; chủ động tin, bài đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của cơ quan. Nội dung tuyên truyền bám sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh; các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước; việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh; hoạt động của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương...

Chi bộ làng C (Đảng bộ xã Gào) đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, phát huy bản sắc văn hóa, quy chế dân chủ ở cơ sở... Hàng năm có 98% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 3 năm liên tục đạt “Làng văn hóa”.

Ngoài nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 2 chi bộ có cùng nhiệm vụ tập trung làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống địa phương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc 2 chi ủy thống nhất tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho cán bộ, đảng viên” là việc làm cần thiết nhằm thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng theo hướng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực tham luận với các nội dung: Vai trò của chi ủy chi bộ 2 trong giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho cán bộ, đảng viên, phóng viên; công tác giáo dục truyền thống Báo Gia Lai cho cán bộ, đảng viên; Báo Gia Lai với công tác đền ơn đáp nghĩa; Chi bộ làng C thể hiện quyết tâm xây dựng làng, xã tiến bộ, phát triển để xứng đáng với truyền thống vốn có; Tự hào truyền thống cách mạng vẻ vang xã Gào...

Với tinh thần dân chủ, các đảng viên đã tham gia trao đổi, thảo luận về phương pháp, cách thức nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, tại buổi sinh hoạt, đảng viên 2 chi bộ và các đại biểu đã nghe ông Rơ Mah Thanh-nhân chứng lịch sử của xã Gào kể chuyện kháng chiến.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên thông tin: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ghép giữa các chi bộ thuộc Đảng bộ Báo Gia Lai với các chi bộ ngoài Đảng bộ được Đảng bộ Báo Gia Lai tổ chức từ năm 2023. Qua đó nhằm mở rộng phạm vi không gian và đổi mới nội dung, hình thức, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai cho rằng: “Giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho cán bộ, đảng viên” là chủ đề hết sức ý nghĩa, nhất là trong những ngày tháng 7. Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng vì truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết luôn được người dân làng C gìn giữ, phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong làng ngày một cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, đến nay làng vẫn còn 1 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo, do đó Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai bày tỏ mong muốn: Ngày xưa dân làng 1 lòng kiên trung theo cách mạng thì ngày nay tiếp tục nỗ lực, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Về phía Chi bộ làng C tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng để thế hệ thanh niên kế thừa, tiếp bước và nỗ lực xây dựng làng ngày càng phát triển, vươn lên. Đồng chí Huỳnh Kiên cũng đề nghị cán bộ, đảng viên Chi bộ 2 cùng với Chi bộ làng C tiếp tục nghiên cứu và có phương pháp để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo.

Trước đó, các đại biểu và đảng viên 2 chi bộ đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ xã Gào; thăm Di tích lịch sử căn cứ cách mạng Khu 9. Dịp này, Chi bộ 2 đã tặng quà Đảng ủy xã Gào và Chi bộ làng C; đồng thời trao tặng 20 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho 20 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách của làng C.