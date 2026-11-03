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Cả nước giảm gần 17% số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Cục Thống kê)

(GLO)- Trong 10 tháng năm 2026, cả nước xảy ra 12.815 vụ tai nạn giao thông, làm 7.886 người chết và 7.485 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, cả 3 tiêu chí đều giảm, trong đó số vụ tai nạn giảm 16,9%.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tình hình tai nạn giao thông trên cả nước ghi nhận xu hướng giảm ở cả số vụ, số người tử vong và số người bị thương.

Cụ thể, trong 10 tháng, toàn quốc xảy ra 12.815 vụ tai nạn giao thông, khiến 7.886 người tử vong và 7.485 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 16,9%; số người chết giảm 10%; số người bị thương giảm 26,3%.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) khiến 2 người tử vong vào sáng 27-10. Ảnh: Duy Hải

Dù các chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ, số liệu thống kê cho thấy tai nạn giao thông vẫn gây ra những thiệt hại đáng kể về tính mạng và sức khỏe con người.

Tính bình quân trong 10 tháng năm 2026, mỗi ngày cả nước xảy ra khoảng 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người và khiến 25 người bị thương.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, người tham gia giao thông cần tuân thủ quy định pháp luật, đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng rượu, bia khi lái xe và tập trung quan sát trong suốt hành trình. Người điều khiển phương tiện cũng cần chú ý tình trạng kỹ thuật của xe, sử dụng dây an toàn hoặc mũ bảo hiểm đúng quy định, phù hợp với từng loại phương tiện.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời cải thiện điều kiện bảo đảm an toàn trên các tuyến đường là những nội dung cần được quan tâm nhằm giảm thiểu tai nạn và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.

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