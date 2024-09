Cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế có thể bị cấm xuất cảnh

Một thanh niên làm nghề bốc xếp ở chợ Hoá An đã dùng súng bắn vào quán cà phê khiến hai vợ chồng đối thủ bị thương nặng. Công an Đồng Nai đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Chưa đến 30 ngày, Công an TP HCM đã khẩn trương triệt phá đường dây mua bán trẻ em quy mô chưa từng có, giải cứu hàng chục trẻ em bị mua bán ở 32 tỉnh, thành.

(GLO)- Sáng 28-8, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) phối hợp với UBND xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức ký cam kết và tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thống nhất đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức. Ông Đức đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về hành vi “Đánh bạc”.

Sáng 26-8, ông Đặng Lương Minh Điệp-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với Công an huyện xác minh làm rõ thông tin một bé gái 13 tuổi mang thai nghi do bị cha dượng xâm hại.

Ngày 25/8, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận đã được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an phường giải cứu người mắc kẹt trong thang máy.