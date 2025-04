Bộ đội Biên phòng Gia Lai đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lần thứ 2

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh-Phó Tư lệnh BĐBP, cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung trình bày diễn văn ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang và tri ân cán bộ, chiến sỹ BĐBP, Nhân dân tỉnh nhà trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 60 năm qua. Theo đó, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Quân đội nhân dân và BĐBP Việt Nam anh hùng. Những thành tích và truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP tỉnh đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kế thừa truyền thống của dân tộc, của Quân đội nhân dân; sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, của các thế hệ cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh qua các thời kỳ; sự thương yêu, đùm bọc, cưu mang của quần chúng nhân dân và đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới và sự giúp đỡ to lớn của cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tự hào về 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh, thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng; phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng BĐBP tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cùng với đất nước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh-Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh-Phó Tư lệnh BĐBP biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phát huy truyền thống, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, bảo vệ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, thời gian tới, đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về biên giới quốc gia. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án Quân đội, BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương đang triển khai ở khu vực biên giới; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp; xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh vững mạnh; triển khai công tác đối ngoại linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, kịp thời báo cáo và tham mưu, đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới, không để bị động bất ngờ.

BĐBP tỉnh Gia Lai đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lần thứ 2. Ảnh: Đ.T

Dịp này, BĐBP tỉnh Gia Lai vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lần thứ 2 của Chủ tịch nước; Cờ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, 9 cá nhân và 6 tập thể của BĐBP tỉnh, UBND huyện Đức Cơ, UBND Ia Grai được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có đã có nhiều đóng góp trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng BĐBP tỉnh.