(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an; Giám đốc công an tỉnh Gia Lai, Công an TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.