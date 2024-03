Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang

Đồng thời, nắm việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc của cấp ủy; công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang Nguyễn Văn Tha thông tin: Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đã đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 7.662,6 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), đạt 100,58% kế hoạch, tăng 11,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp đạt hơn 2.911,3 tỷ đồng, tăng 7,02% so với năm 2022; giá trị sản xuất công nghiệp trên 1.422 tỷ đồng, đạt 101,05% kế hoạch, tăng 15,4% so với năm trước; giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ gần 2.304 tỷ đồng, đạt 100,03% kế hoạch, tăng 15,63% so với năm 2022.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng; trong đó, đã chuyển đổi 440 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác, trồng tái canh hơn 61 ha cà phê. Đồng thời, huyện đã triển khai 4 chuỗi liên kết sản xuất trên các loại cây chanh dây, sầu riêng, cây dược liệu với tổng kinh phí đầu tư hơn 3,47 tỷ đồng. Công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo.

Cùng với đó, huyện tiếp tục đôn đốc triển khai thi công, giải ngân vốn các công trình năm 2023 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đặc biệt, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy trình, quy định.

Công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo, đôn đốc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm triển khai dự án đã ký cam kết (trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho chủ trương đầu tư 5 dự án trên địa bàn huyện). Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm, từ năm 2023 đến nay, huyện đã thành lập mới 15 doanh nghiệp và 4 hợp tác xã, nâng tổng số doanh nghiệp trên toàn huyện hiện có 136 và 24 hợp tác xã.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả khả quan. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định.

Công tác phòng-chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng triển khai thực hiện khá đồng bộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, trong 21 chỉ tiêu, có 1 chỉ tiêu chính không đạt Nghị quyết đề ra. Công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp chậm. Các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn vướng các quy định, ảnh hưởng đến tiến độ, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang cũng đã có nhiều kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng cơ sở trên địa bàn nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như nâng cao đời sống của người dân.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế của huyện trong thời gian qua. Đồng thời, thông tin, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của địa phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng.