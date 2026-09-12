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Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, cách Đà Nẵng 230 km/h

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Hồi 13 giờ ngày 12-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam và cách TP. Đà Nẵng khoảng 230 km về phía Đông Nam.

Theo thông tin dự báo, lúc 13 giờ ngày 12-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

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Dự báo đến 13 giờ ngày 13-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ và ở vị trí 17,1 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP. Huế; cách Quảng Trị khoảng 130 km về phía Đông và cách TP. Huế khoảng 90 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trong thời gian này được xác định từ 14,0-18,5 độ Vĩ Bắc; 107,0-111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại phía Tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Đến 13 giờ ngày 14-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ, đi vào khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm lúc này từ 16,0-19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng.

Trên biển, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

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