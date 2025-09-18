Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Mitag, tốc độ di chuyển 15-20 km/h

(GLO)- Hôm nay (18-9), theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.

Cụ thể, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo, đến khoảng 13 giờ ngày 19-9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km/h và còn tiếp tục mạnh thêm, gió cấp 9, giật cấp 11.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 14h00 ngày 18/9/2025.

Đến 13 giờ ngày 20-9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 7, giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 21-9, bão suy yếu dần thành một vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.