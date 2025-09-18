Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Mitag, tốc độ di chuyển 15-20 km/h

Cụ thể, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.
Dự báo, đến khoảng 13 giờ ngày 19-9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km/h và còn tiếp tục mạnh thêm, gió cấp 9, giật cấp 11.
Đến 13 giờ ngày 20-9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 7, giật cấp 10.
Đến 13 giờ ngày 21-9, bão suy yếu dần thành một vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6.
Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.