An Khê vững bước đi lên

(GLO)- Năm 2024, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen.

Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết cùng việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, thị xã An Khê đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để An Khê tiếp tục vững bước đi lên hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được của năm trước, ngay từ những tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai hành động quyết liệt, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Kết quả, thị xã đã hoàn thành đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 22.011 tỷ đồng, bằng 100,07% kế hoạch. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 8.024,26 tỷ đồng, bằng 97,86% kế hoạch, tăng 14,23% so với năm 2023. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 137,09 tỷ đồng, bằng 93,33% kế hoạch, tăng 13,34% so với năm 2023.

Việc chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự và đảm bảo vệ sinh môi trường được đẩy mạnh và tập trung xây dựng tuyến phố văn minh đạt kết quả như kỳ vọng.

An Khê đã công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã đến năm 2035 theo quy định; quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2035; đồng thời triển khai lập 4 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, 4 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, mở rộng, đồng bộ.

Thị xã An Khê ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Phong Casta

Việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, các xã đạt từ 11 đến 16/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 10/25 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, quản lý kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân được chỉ đạo thường xuyên.

Theo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) của tỉnh năm 2023, An Khê xếp thứ 3/17 huyện, thị xã, thành phố.

Cùng với đó, công tác kêu gọi đầu tư được cải thiện. Hiện có 7 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đang triển khai các thủ tục để chuẩn bị khởi công. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Đến nay, thị xã có 379 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã và 14 trang trại duy trì hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế địa phương.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Năm 2024, thị xã đón tiếp 295 đoàn với 40.750 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo và Di tích khảo cổ Rộc Tưng (xã Xuân An).

Trên địa bàn thị xã có 27/28 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt 96,42% kế hoạch. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân chuyển biến tích cực, chất lượng khám-chữa bệnh được nâng lên; mạng lưới y tế từ thị xã đến các xã, phường được củng cố và hoàn thiện; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,03%, tăng 2,01% so với năm 2023.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện chu đáo; giải quyết các chính sách ưu đãi người có công, chế độ trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục quan tâm công tác lao động và giải quyết việc làm.

Trong năm 2024, số lao động có việc làm là 49.078 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61,73%; tổng số lao động được tạo việc làm mới là 1.212 người; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã còn 0,98%.

Lãnh đạo thị xã An Khê tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Phiên chợ nông sản. Ảnh: Quốc Thắng

Thị xã tổ chức giao quân đạt 100% kế hoạch. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm chỉ tiêu (đạt 1,5% so với dân số); tổ chức huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tự vệ đạt 95,37%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Tập trung tổ chức Đại hội Đảng bộ

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được thị xã quan tâm triển khai. Năm 2024, Đảng bộ thị xã kết nạp được 79 đảng viên, đạt 106,75% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 5,33% so với năm 2023. Tính đến cuối năm 2024, Đảng bộ thị xã có 44 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 16 Đảng bộ cơ sở và 28 chi bộ cơ sở) với 2.842 đảng viên.

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được tăng cường. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở.

Thị xã tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4-2025 và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030.

Hướng tới sự kiện chính trị quan trọng này, Thị ủy tăng cường triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 22-7-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thị ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội tại đơn vị, địa phương mình theo quy định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành khẩn trương triển khai thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thành lập 3 tiểu ban và 5 tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ đại hội; chỉ đạo các tiểu ban ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và kế hoạch làm việc.

Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét phê duyệt trước khi tiến hành đại hội; phân công các ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030; thành lập tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm, đại hội thí điểm.

Theo kế hoạch, các thôn, làng, tổ dân phố hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trước ngày 16-12-2024; đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành trước ngày 15-12-2024; các đơn vị được chọn đại hội điểm cấp cơ sở (Đảng bộ phường Ngô Mây, Chi bộ Mặt trận thị xã) hoàn thành đại hội trước ngày 10-1-2025; các tổ chức cơ sở Đảng còn lại tiến hành đại hội và hoàn thành trước ngày 10-3-2025.

Thị xã An Khê khang trang đổi mới. Ảnh: Ngọc Minh

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII đã thống nhất chủ đề đại hội là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng-an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tiềm năng, thế mạnh; thu hút nguồn lực để An Khê phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2030. Phương châm của đại hội là: Đoàn kết-Kỷ cương-Trách nhiệm-Sáng tạo-Phát triển.

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương và quy hoạch cán bộ lãnh đạo thị xã nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII trên cơ sở xác định rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc công tác nhân sự; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, độ tuổi và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy.

Đồng thời, yêu cầu Tiểu ban Nhân sự và tổ giúp việc tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy rà soát, đánh giá cán bộ đương chức và nguồn quy hoạch để có đề án nhân sự chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu.

Chỉ đạo Văn phòng Thị ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) đảm bảo đúng quy định.

Chỉ đạo Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII xây dựng kế hoạch hoạt động và lộ trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền và phục vụ đại hội. Chỉ đạo Công an thị xã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội; kế hoạch bảo vệ đại hội.

Xây dựng kế hoạch rà soát tiêu chuẩn chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII.

Với sự chuẩn bị chu đáo về báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền và phục vụ, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ diễn ra thành công, đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.