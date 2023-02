Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Nạn nhân thứ 10 tử vong Sau vụ tai nạn, bệnh nhân Đinh Tám bị đa chấn thương, chấn thương nội sọ, tiên lượng xấu. Dù đã được nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn nguy kịch và yếu nên gia đình xin đưa về nhà để lo hậu sự.

Người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có Văn bản số 71/YC-CSHS gửi Sở Tư pháp yêu cầu phối hợp thông báo đến các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tạm dừng các hoạt động công chứng đối với các tài sản của bà T.T.T.T. (SN 1978) và chồng là ông T.D.H. (SN 1974, cùng trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) để phục vụ công tác điều tra.

Chém bạn nhậu, lãnh 7 năm tù (GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Trường (SN 1981, trú tại thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Bà Hứa Thị Phấn qua đời Nữ đại gia Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, cựu cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín - TrustBank), người bị tuyên 30 năm tù trong đại án Ngân hàng Đại Tín đã qua đời vào ngày 13.2 tại Bệnh viện Tân Hưng, quận 7.

Đà Nẵng: Bắt 'trùm' ma túy 21 tuổi cùng người tình 17 tuổi Ngày 14.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 3 nam nữ trong đường dây ma túy mới nổi. Trong đó, 'trùm' ma túy chỉ mới 21 tuổi.

Bình Thuận: Dùng súng bắn thẳng vào hàng xóm Khi thấy hàng xóm nhổ trụ bê tông trên phần đất tranh chấp, Trần Hữu Lan dùng súng bắn 2 phát về phía nạn nhân, trong đó có 1 phát trúng đỉnh đầu.

Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Thêm một nạn nhân tử vong Tối 14.2, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam - cho biết, có một người bị thương trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) ở xã Tam Hiệp đã ngưng tim, dẫn đến tử vong.

Gia Lai: “Đột kích” ổ xóc đĩa liên tỉnh, bắt giữ 38 đối tượng (GLO)- Chiều 14-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 19 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời đấu tranh, làm rõ đối với 19 đối tượng khác có mặt tại hiện trường trong vụ triệt phá ổ cờ bạc liên tỉnh tại buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện.

Hải Dương: Bắt 4 đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2022, Phạm Văn Năng đã thông đồng với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D để nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới trong và ngoài tỉnh.

Tranh chấp nhà, đất ở Pleiku: Cơ quan tố tụng không thống nhất quan điểm xử lý (GLO)- Lô đất ở địa chỉ 129 (số cũ) Phan Đình Phùng (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) nằm cạnh Nhà hàng Ngọc Lâm được xem là “đất vàng” nhưng bao năm qua vẫn bỏ hoang. Dẫn đến tình trạng này là bởi sự không thống nhất của các cơ quan tố tụng trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến lô đất.

Khởi tố 3 bị can nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 26.01D Sơn La Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ Luật hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 26.01D tỉnh Sơn La.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam 2 cán bộ Chi cục Thủy sản (GLO)- Ngày 13-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc đối với các ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT) và Đinh Cao Thượng-Phó Trưởng phòng Quản lý nghề cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (Chi cục Thủy sản) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Bắt 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can có liên quan.

Truy tố cựu Tổng giám đốc Sông Đà Nha Trang tội lừa đảo tại dự án Cồn Tân Lập VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng lần thứ 3, truy tố ông Nguyễn Chí Uy, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi bán các lô "đất vàng" trung tâm TP Nha Trang tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập để thu lợi bất chính.

Buôn lậu 51 kg vàng, Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm hầu tòa Sáng 13-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.

Phòng cháy chữa cháy ở cơ sở sản xuất, kho hàng hóa, cụm dân cư (GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 281/UBND-NC về tổ chức, hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) chuyên ngành.

Bắt nhóm chuyên dàn cảnh cướp tài sản với các tài xế xe ôm công nghệ Chỉ trong 1 ngày sau khi nhận trình báo về việc các tài xế xe ôm công nghệ Grab bị chặn đầu xe để cướp tài sản, Công an TPHCM đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ băng nhóm gây án cùng đối tượng tiêu thụ.

