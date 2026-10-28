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20 thí sinh Miss Asian 2026 khoe sắc trong tà áo dài, công sở và dạ hội

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Tối 27-10, Vòng bán kết Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á - Miss Asian 2026 đã diễn ra tại Khách sạn LUVIAF Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). 20 thí sinh là các nữ doanh nhân tài sắc lần lượt trải qua 3 phần thi trình diễn áo dài, trang phục công sở và dạ hội.

Mở màn chương trình là màn đồng diễn áo dài trên nền ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Minh Ngọc. Giai điệu hào hùng cùng tà áo dài truyền thống tạo nên không khí trang trọng, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

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20 thí sinh tranh tài tại vòng bán kết Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2026. Ảnh: BTC

Ở phần thi áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm, các thí sinh lần lượt sải bước trong những thiết kế duyên dáng, nền nã, thể hiện sự tự tin và phong thái trình diễn. Mỗi bộ trang phục góp phần tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

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Các thí sinh duyên dáng trong phần thi trình diễn áo dài. Ảnh: Đức Thụy

Tiếp nối là phần thi trang phục công sở của nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy. Qua từng bước catwalk, các nữ doanh nhân thể hiện hình ảnh thanh lịch, hiện đại, năng động cùng bản lĩnh và dấu ấn cá nhân.

Khép lại 3 phần thi là màn trình diễn trang phục dạ hội của nhà thiết kế Tony Phạm. Trong những thiết kế sang trọng, các thí sinh thể hiện thần thái, kỹ năng catwalk và khả năng làm chủ sân khấu, tạo nên những màn trình diễn nổi bật.

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Thí sinh tự tin trong phần trình diễn trang phục dạ hội. Ảnh: Đức Thụy

Xen kẽ chương trình là các tiết mục nghệ thuật của ca sĩ Khương Hùng, Sang NaKun và NLY, góp phần khuấy động không khí đêm thi.

Đêm chung kết Miss Asian 2026 dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 31-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) với chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng - Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh”. Chương trình sẽ được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cũng như fanpage chính thức của Miss Asian 2026.

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