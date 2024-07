1,1 triệu lao động không có việc làm trong 6 tháng đầu năm

(GLO)- Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,5 triệu người, tăng 196,6 ngàn người so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm là 51,4 triệu người, tăng 195,7 ngàn người.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,27%, không đổi so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực thành thị là 2,68%; khu vực nông thôn 2%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) quý II-2024 tăng lên 8,01%, tăng 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong quý II, cả nước có khoảng 1,3 triệu thanh niên (15-24 tuổi) không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 10,2%. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn là 11,3%, khu vực thành thị 8,5%.

Như vậy, tính chung 6 tháng đầu năm, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 940,5 ngàn người, tăng 27,3 ngàn người so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 2,05%, tăng 0,05 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.