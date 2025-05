Yêu cầu Shopee và Lazada gỡ bỏ 5 loại thực phẩm chức năng vi phạm

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương rà soát toàn bộ thực phẩm chức năng đang kinh doanh và gỡ bỏ 5 sản phẩm vi phạm.

Sản phẩm Estroven-Complete Multi-Symptom được quảng cáo trên sàn thương mại điện tử không có hồ sơ công bố hợp pháp. Ảnh cand.com.vn

Cụ thể, các sản phẩm vi phạm gồm: Omega 3-6-9 1600 mg; Natto Kinase 4000fu; Estroven-Complete Multi-Sympton; Kirkland Glucosamine 1500 mg & Chondroitin 1200 mg; Glucosamine 1500 mg With MSM 1500 mg.

Theo Cục An toàn thực phẩm, các sản phẩm này đang được kinh doanh và quảng cáo trên sàn Lazada và sàn Shopee mà không có hồ sơ công bố hợp pháp. Do đó, Cục đã gửi công văn yêu cầu Lazada và Shopee khẩn trương rà soát toàn bộ các sản phẩm thực phẩm chức năng đang kinh doanh, chỉ được phép tiếp tục hoạt động với các sản phẩm đã được cơ quan quản lý cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã được công bố trên hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, yêu cầu 2 đơn vị trên ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm khỏi nền tảng thương mại điện tử của 2 công ty và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Cục trước ngày 30-5-2025.