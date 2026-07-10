Xe máy điện giá 55 triệu: Có cruise control, camera lùi như xe ô tô

Keeway Ấn Độ vừa ra mắt mẫu xe tay ga điện hiệu năng cao cao cấp đầu tiên của hãng mang tên Hypevolt-R.

Xe máy điện Keeway Hypevolt-R được thiết kế cho nhu cầu di chyển hàng ngày và hướng tới phân khúc cao cấp. Tổng thể xe trông như một phi thuyền thu nhỏ với những đường nét phẳng, khá khác biệt so với thiết kế đặc trưng của các mẫu xe điện trên thị trường.

Cụm đèn pha được đặt ở phần yếm trước và bố trí theo chiều dọc. Tay lái không có ốp che, trong khi cụm đồng hồ được gắn cố định trên yếm. Phần đuôi xe không kéo dài đến bánh sau, tạo cảm giác như phong cách “bobber” của xe mô tô với thiết kế bị cắt ngắn. Xe cũng có đèn hậu LED và chắn bùn sau dạng ôm bánh.

Hypevolt-R được trang bị cụm đồng hồ TFT 5 inch hỗ trợ nhiều tính năng Bluetooth như kết nối điện thoại, cảnh báo và các chức năng khác. Ngoài ra còn có các tính năng như khởi động không chìa khóa, kiểm soát lực kéo, ABS hai kênh, hỗ trợ giữ dốc, hỗ trợ xuống dốc, cruise control thông minh, chế độ lùi, cảnh báo điểm mù từ camera lùi cùng một số tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Xe sử dụng bánh hợp kim 14 inch ở cả trước và sau, đi kèm lốp trước 100/80 và lốp sau 120/70. Xe có khoảng sáng gầm 130 mm, cốp dưới yên dung tích 27 lít, chiều cao yên 770 mm, phanh đĩa trước và sau, phuộc trước ống lồng và giảm xóc đôi phía sau, cùng hai pin có thể tháo rời.

Hypevolt-R sử dụng động cơ điện cho công suất cực đại 12 kW (16 mã lực), tốc độ tối đa 115 km/h, và khả năng tăng tốc 0-40 km/h trong 2,3 giây. Xe có 3 chế độ lái gồm Eco, Normal và Sport.

Pin đi kèm có dung lượng 5 kWh, cho phạm vi di chuyển được chứng nhận IDC khoảng 180 km cho mỗi lần sạc. Pin có thể tháo rời để sạc tại nhà hoặc căn hộ, thời gian sạc từ 0-80% mất khoảng 3 giờ.

Tại thị trường Ấn Độ, Hypevolt-R có giá bán khởi điểm từ 199.000 rupee - khoảng 55 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)