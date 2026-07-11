Xe điện Yamaha Aerox E chính thức ra mắt, chạy 117 km mỗi lần sạc

Đây là phiên bản thuần điện được phát triển dựa trên nền tảng của Aerox 155, hướng đến những khách hàng yêu thích thiết kế thể thao nhưng muốn chuyển sang phương tiện không phát thải.

Về ngoại hình, Aerox E gần như giữ nguyên phong cách đặc trưng của Aerox 155. Xe sở hữu phần đầu sắc nét với cụm đèn pha LED kép, đèn hậu LED, yên liền khối và sàn để chân có sống giữa thay vì dạng sàn phẳng.

Yamaha tiếp tục trang bị khóa thông minh Smart Key, chức năng khởi động không cần chìa cùng các hộc chứa đồ phía trước tương tự phiên bản động cơ đốt trong, giúp người dùng dễ dàng làm quen khi chuyển sang xe điện.

Khung gầm của Aerox E cũng không có nhiều thay đổi với phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc đôi phía sau và bộ mâm hợp kim 14 inch đi kèm lốp trước 110 mm, lốp sau 140 mm. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước tích hợp ABS, trong khi bánh sau cũng được trang bị phanh đĩa thay vì phanh tang trống như trên một số phiên bản Aerox chạy xăng. Xe đồng thời sử dụng đèn báo rẽ LED.

Điểm mới đáng chú ý là cụm đồng hồ TFT màu hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi thời tiết, nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn, điều khiển phát nhạc cũng như sử dụng tính năng dẫn đường hiển thị trực tiếp trên màn hình.

Aerox E được trang bị mô-tơ điện có công suất cực đại khoảng 13 mã lực và mô-men xoắn 48 Nm, truyền động đến bánh sau thông qua dây đai. Nguồn điện đến từ hai bộ pin lithium-ion có thể tháo rời với tổng dung lượng 3 kWh, mỗi bộ pin 1,5 kWh và được bố trí dưới yên xe. Mỗi viên pin đều có màn hình hiển thị dung lượng còn lại, đồng thời thông tin này cũng được hiển thị trên bảng đồng hồ trung tâm.

Theo Yamaha, Aerox E có thể di chuyển tối đa 117 km/lần sạc. Cổng sạc được bố trí ở phần sống giữa thân xe, đồng thời khu vực này cũng tích hợp khoang chứa bộ sạc và dây sạc. Do sử dụng hệ thống pin, trọng lượng của Aerox E tăng thêm khoảng 13 kg so với Aerox 155 sử dụng động cơ xăng.

Xe có ba chế độ lái gồm Eco, Standard và Power nhằm đáp ứng các điều kiện vận hành khác nhau. Ngoài ra, Yamaha còn trang bị chế độ Boost, kích hoạt bằng nút bấm riêng trên cụm công tắc. Khi được kích hoạt, mô-tơ điện sẽ giải phóng tối đa công suất trong thời gian ngắn để hỗ trợ tăng tốc hoặc vượt xe.

Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha Aerox E có giá bán 282.000 rupee, tương đương khoảng 77,6 triệu đồng.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)