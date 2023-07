Xã Krông Năng tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(GLO)- Tối 5-7, tại Nhà văn hóa buôn Jú, Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Krông Năng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tới dự có đại diện lãnh đạo Công an huyện, hệ thống chính trị xã và đông đảo người dân.

Krông Năng là xã vùng 3 có 4 buôn với 760 hộ, 3.836 khẩu; 100% là người dân tộc thiểu số. Xã có địa bàn rộng, giáp ranh với tỉnh Phú Yên, Đak Lak và có đường Trường Sơn Đông chạy qua nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Vì thế, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, chú trọng thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát huy vai trò trung tâm, cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình hành động liên ngành, với các nội dung phối hợp như: giáo dục thanh thiếu niên phòng-chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Từ đầu năm 2023 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an xã Krông Năng gần 10 nguồn tin, trong đó 2 nguồn tin có giá trị giúp Công an xã có kế hoạch kiểm tra, xác minh có dấu hiệu tội phạm chuyển Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua xã đã củng cố kiện toàn 4 mô hình tự quản về an ninh trật tự tại 4 buôn. 4 tổ hòa giải cơ sở do các Ban công tác Mặt trận chủ trì cũng đã tổ chức hòa giải thành công những mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong đời sống hàng ngày của người dân… Qua đó, đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở cơ sở; công tác phòng ngừa xã hội thực hiện có hiệu quả hơn; tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương cho ông Kpă Thuân-Chủ tịch UBND xã Krông Năng; UBND xã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".