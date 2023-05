Vụ sập tường Khu Công nghiệp Nhơn Hoà khiến 5 người chết: Bắt 2 lãnh đạo doanh nghiệp

Liên quan đến vụ sập tường Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa làm 5 người chết, 6 người bị thương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 lãnh đạo doanh nghiệp.

Ngày 9.5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đào Ngọc Khoa (SN 1981, trú Hưng Yên) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần kỹ thuật và xây dựng Gia Phú (Công ty Gia Phú) - Quản lý dự án và Nguyễn Thành Dương (SN 1989, trú TP Quy Nhơn) - Giám đốc Công ty Xây dựng và thương mại Tân Dương (Công ty Tân Dương) về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

2 bị can này liên quan đến vụ sập tường xảy ra tại công trình xây dựng Khung K2 (KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) do đơn vị thi công là Công ty Tân Dương có 12 công nhân trực tiếp thi công.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 16h30' ngày 15.9, tại công trình nhà máy Savvy Seafood thuộc dự án xây dựng giai đoạn 2, KCN Nhơn Hòa, trong lúc công nhân đang xây dựng bức tường của nhà máy thì tường bất ngờ sập. Đá, gạch rơi xuống, đè trúng nhiều công nhân ở bên dưới.

Chiều 16.9, Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Savvy Seafood Việt Nam (thị xã An Nhơn) làm 5 người tử vong, 6 người bị thương để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 17.9, UBND tỉnh Bình Định có quyết định thành lập Tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam tại KCN Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn).