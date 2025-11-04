Volkswagen Golf thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam, giá từ 798 triệu đồng

(GLO)- Sau thời gian dài vắng bóng, Volkswagen chính thức đưa huyền thoại Golf trở lại thị trường Việt Nam với thế hệ hoàn toàn mới, gồm 6 phiên bản, có giá bán từ 798 triệu đồng đến 1,898 tỷ đồng.

Biểu tượng trở lại - Cột mốc mới của Volkswagen tại Việt Nam

Sự tái xuất của Golf đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Volkswagen tại Việt Nam. Trải qua hơn 50 năm phát triển, Golf đã trở thành mẫu hatchback mang tính biểu tượng toàn cầu, đại diện cho tinh thần lái xe thể thao, hiệu quả và tinh tế kiểu Đức.

Ở thế hệ mới, Golf được phát triển trên nền tảng MQB Evo tiên tiến, tối ưu cả hiệu năng, công nghệ lẫn an toàn. Thiết kế ngoại thất giữ lại ADN quen thuộc của Golf, nhưng được tinh chỉnh gọn gàng, hiện đại hơn với ngôn ngữ khí động học và dải đèn LED sắc nét.

Khoang lái số hóa - Trải nghiệm đậm chất Đức

Bước vào bên trong, người lái được chào đón bởi không gian nội thất số hóa hoàn toàn với cụm đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình trung tâm 10 inch tích hợp hệ thống giải trí MIB3, đèn viền nội thất 30 màu và ghế thể thao cao cấp.

Tại Việt Nam, Golf có ba màu ngoại thất gồm Xám Moonstone, Trắng Pure và Đen Grenadilla ánh kim. Ba phiên bản Golf 1.5 eTSI Life, Style và R-Line đều trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L TSI, kết hợp hệ thống Mild Hybrid 48V - công nghệ điện hóa nhẹ lần đầu tiên xuất hiện trên xe Volkswagen tại Việt Nam.

Khối động cơ này sản sinh công suất gần 150 mã lực, đi cùng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải nhưng vẫn duy trì cảm giác lái chính xác, mượt mà đặc trưng của Volkswagen.

Giá bán cụ thể: Golf 1.5 eTSI Life: 798 triệu đồng; Golf 1.5 eTSI R-Line: 998 triệu đồng; Golf GTI.

Di sản hiệu năng gần nửa thế kỷ

Không thể thiếu trong danh mục sản phẩm là Golf GTI, biểu tượng hatchback thể thao trứ danh với lịch sử gần 50 năm. Tại Việt Nam, Volkswagen giới thiệu hai phiên bản: GTI Lite và GTI Performance, đều dùng động cơ 2.0L TSI mạnh mẽ, cho công suất 245 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm.

Cả hai phiên bản đi kèm hộp số DSG 7 cấp, hệ thống treo thể thao, phanh sơn đỏ, đèn IQ.Light Matrix LED cùng khoang lái GTI đặc trưng với ghế da chỉ đỏ và vô-lăng vát đáy. GTI Lite: mâm 18 inch Richmond - giá 1,288 tỷ đồng; GTI Performance: mâm 19 inch Adelaide - giá 1,468 tỷ đồng.

Golf R Performance 4Motion - Đỉnh cao hiệu năng Đức

Đỉnh cao của dải sản phẩm lần này là Golf R Performance 4Motion, phiên bản mạnh mẽ nhất trong lịch sử Golf. Mẫu xe hướng tới những tín đồ tốc độ với động cơ 2.0L TSI tăng áp, công suất 320 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion và công nghệ R Performance Torque Vectoring giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh xe.

Golf R Performance đạt tốc độ tối đa 270 km/h, hỗ trợ 5 chế độ lái (Comfort, Normal, Sport, Race và Individual) thông qua hệ thống DCC – Dynamic Chassis Control. Khoang lái mang phong cách “R” với ghế thể thao ArtVelours, vô-lăng tích hợp nút Race, cùm phanh sơn xanh và mâm 19 inch thể thao. Giá bán đề xuất: 1,898 tỷ đồng.

An toàn và công nghệ đạt chuẩn châu Âu

Toàn bộ dòng Golf thế hệ mới đều đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP, nhờ khung gầm thép cường lực, thân xe dập nóng và hệ thống 7 túi khí tiêu chuẩn. Các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, hệ thống treo và khung gầm tinh chỉnh giúp Golf duy trì danh tiếng là mẫu hatchback vận hành ổn định, chính xác và an toàn hàng đầu phân khúc.