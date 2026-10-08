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VNeID có thêm nền tảng giao thông: Người dân có thể làm được những gì?

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NHÃ UYÊN (theo SGGPO, Công an TP. HCM)

(GLO)- Giữa tháng 9-2026, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp Công ty CP Dịch vụ và Giải pháp công nghệ Gotrust ra mắt Nền tảng giao thông tập trung, đưa vào vận hành thí điểm trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, việc tích hợp nền tảng giao thông tập trung trên VNeID nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng và sử dụng thuận tiện hơn các tiện ích giao thông số.

Đồng thời, quá trình vận hành cũng góp phần tăng tương tác, qua đó giúp cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện các tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp.

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Các tính năng nổi bật được tích hợp trên Nền tảng giao thông tập trung VNeID. Ảnh: PC06/SGGPO

Một trong những tiện ích đáng chú ý của nền tảng là đặt vé máy bay. Người dân có thể tìm kiếm, so sánh giá và hạng vé của nhiều hãng hàng không khác nhau trước khi lựa chọn chuyến bay phù hợp.

Việc thanh toán được hỗ trợ qua nhiều phương thức, gồm mã QR, thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế. Sau khi hoàn tất giao dịch, người dùng có thể nhận vé điện tử và xuất hóa đơn điện tử ngay trên ứng dụng.

Nền tảng cũng tích hợp tính năng tra cứu bãi đỗ xe, hỗ trợ người dân tìm kiếm địa điểm đỗ xe thuận tiện hơn. Theo đó, hệ thống có thể tự động định vị, tìm kiếm bãi đỗ gần nhất và cung cấp thông tin về tình trạng chỗ trống. Người dùng có thể lựa chọn địa điểm phù hợp, xem biểu phí giữ xe và sử dụng bản đồ điều hướng đến cổng bãi giữ xe.

Tính năng này được kỳ vọng giúp người dân chủ động hơn trong việc tìm chỗ đỗ, nhất là khi di chuyển tại các khu vực đông phương tiện.

Một tiện ích khác là quản lý vé và hành trình. Các loại vé đã đặt được lưu trữ tập trung tại mục “Vé của tôi”, giúp người dùng dễ dàng tra cứu khi cần. Nền tảng hỗ trợ sử dụng mã điện tử, mã QR để check-in tại sân bay, bến xe; đồng thời cho phép theo dõi lịch sử chuyến đi và quản lý chi phí di chuyển.

Để sử dụng các tiện ích trên, người dân cần đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2. Tại giao diện chính, chọn “Dịch vụ khác” → “Dịch vụ giao thông” → “Nền tảng giao thông tập trung”, sau đó lựa chọn dịch vụ cần sử dụng và thực hiện theo hướng dẫn.

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thức, cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác. Trước khi xác nhận giao dịch, người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin hành trình, giá vé và phương thức thanh toán.

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