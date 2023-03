TPHCM, Hội An, Hà Nội vào top điểm du lịch quốc tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới với thị trường outbound của Anh.

TPHCM, Hội An, Hà Nội vào top điểm du lịch quốc tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới với thị trường outbound của Anh.

Tripadvisor vừa công bố báo cáo du lịch theo mùa đầu tiên trong năm 2023 - Seasonal Travel Index, với khảo sát về nhu cầu du lịch mùa xuân (1.3 -31.5) của khách Anh. Báo cáo thống kê dữ liệu quan trọng về xu hướng du lịch của người Anh trong ba tháng tới.

Nhu cầu du lịch outbound vẫn rất mạnh mẽ, với 52% du khách Anh mong muốn thực hiện một chuyến đi nước ngoài vào mùa xuân. Top 10 điểm đến quốc tế thịnh hành với khách Anh mùa này có đến một nửa là Nhật Bản, theo sát là Việt Nam và Philippines - đều những điểm đến ở Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực đã nới lỏng hạn chế với khách quốc tế.

Top 10 điểm đến quốc tế thịnh hành nhất mùa xuân 2023 đối với khách Anh (so sánh với cùng kỳ 2022)

1. TPHCM, Việt Nam 2. Hakone-machi, Nhật Bản 3. Hội An, Việt Nam 4. Hà Nội, Việt Nam 5. Chuo, Nhật Bản 6. Lapu Lapu, Philippines 7. Hong Kong, Trung Quốc 8. Chiyoda, Nhật Bản 9. Shinjuku, Nhật Bản 10. El Nido, Philippines

Dù chi phí sinh hoạt tại Anh ngày càng đắt đỏ, du lịch vẫn là một nhu cầu ưu tiên đang gia tăng với người dân. 45% dự định du lịch nhiều hơn năm ngoái và 43% sẽ chi tiêu mạnh tay hơn.

Nhưng dù chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng, giá cả lại là yếu tố quan trọng nhất tác động đến kế hoạch du lịch của du khách Anh (69%), bên cạnh đó là độ dài chuyến đi có tác động khoảng 36% và loại chuyến đi (32%). Phần lớn (90%) du khách sẽ thực hiện một đến hai hành trình trong năm, cho thấy xu hướng ưu tiên những chuyến đi lớn.

Anh cũng là một trong những thị trường Châu Âu duy trì mức tăng trưởng đều trong tháng 2 - tăng 5,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019 - trước đại dịch, mức độ phục hồi của thị trường này vẫn còn chậm (-27%) so với những thị trường quốc tế khác của du lịch Việt Nam.