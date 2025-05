Ưu tiên nguồn lực để phát triển kinh tế xanh

* P.V: Để triển khai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, tỉnh đã xác định lợi thế và khó khăn, thách thức gì, thưa ông?

* P.V: Thưa ông, với những thuận lợi và khó khăn như vậy, tỉnh đã có những giải pháp trọng tâm gì trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương theo hướng phát triển kinh tế xanh?

* P.V: Đến nay, Gia Lai đạt được kết quả bước đầu ra sao và đặt ra mục tiêu trong thời gian tới như thế nào, thưa ông?

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế: Trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh đều đạt mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Dự ước đến cuối năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 75,69 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 30,51%. Đến nay, toàn tỉnh có 94/180 xã và 162 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp được nâng lên; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả, an sinh xã hội được đảm bảo, dịch bệnh được kiểm soát; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung triển khai chủ trương về thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh, xanh, bền vững; đảm bảo cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển đúng hướng. Tập trung chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số; chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội gắn với an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Thực hiện nghiêm công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ mới.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới sáng tạo; sử dụng hiệu quả nguồn lực để tỉnh phát triển nhanh, xanh, bền vững, giàu bản sắc.