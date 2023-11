Ứng xử với hoa trong lễ hội hoa

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2023 đạt 4,23%, là mức thấp nhất so với cùng kỳ các năm khác trong điều kiện bình thường. Do đó, chúng ta cần có cái nhìn thật sự thẳng thắn đối với thực trạng nền kinh tế để tìm hướng ra phù hợp.

Hình ảnh 15 chiếc ô tô tang vật, trong đó có đến 14 chiếc vận chuyển 50 tấn đường, được đưa vào trụ sở Công an H.Đakrông (Quảng Trị) hôm 29.10 thực sự làm nhiều người sốc vì quy mô của đường dây buôn lậu này.

UBND H.Yên Thành (Nghệ An) vừa chỉ đạo công an huyện này bố trí lực lượng tuần tra để phát hiện, xử lý những người vứt heo chết do dịch bệnh ra môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và phát tán mầm dịch.