Ùn ứ rác thải tại các chợ vùng ven Pleiku

Dù được trang bị 3 thùng đựng rác chuyên dụng đặt ngay trước cổng chợ nhưng rác thải tại chợ An Phú 2 (thôn 5, xã An Phú) luôn trong tình trạng đầy ứ và vương vãi khắp nơi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhất là những ngày nắng nóng.

Bà Lê Thị Diệu (thôn 4, xã An Phú) cho biết: “Tôi buôn bán tại chợ đã hơn 20 năm. Trước đây, khu vực tập kết rác nằm xa cổng chợ. Nhưng do không thu gom rác kịp thời trong ngày, gây mùi hôi thối cho người dân xung quanh nên các thùng đựng rác thải này mới di chuyển đến trước cổng chợ. Do nằm sát quốc lộ 19 nên không chỉ rác thải từ chợ mà người dân sống xung quanh khu vực này cũng mang rác sinh hoạt đến vứt dẫn đến tình trạng rác ùn ứ. Trong khi đó, đơn vị chức năng không tiến hành thu gom, xử lý rác ngay trong ngày mà mỗi tuần chỉ tiến hành thu gom 3 lần. Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, lượng rác tồn đọng nhiều, các loại rác như xác động vật hay nội tạng thải ra từ hoạt động mua bán để lâu gây mùi hôi thối rất khó chịu. Chúng tôi đóng tiền cho đơn vị thu gom, xử lý rác nhưng tình trạng hôi thối kéo dài như thế này thì bảo sao không rước đủ bệnh tật vào cơ thể. Mong muốn lớn nhất của các tiểu thương và người dân sinh sống xung quanh chợ là làm sao sớm di chuyển khu vực tập kết rác đến nơi khác, đồng thời dọn dẹp thường xuyên để đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp và đảm bảo sức khỏe cho người dân”.

Còn bà Trần Thị Lan (thôn 7, xã An Phú) thì cho hay: “Tôi bán rau củ quả tại chợ và đóng đầy đủ phí nhưng rác thải ở đây không được thu gom, xử lý kịp thời, gây mùi hôi rất khó chịu. Cũng vì mùi hôi mà người dân ít đến chợ để mua hàng. Để hạn chế mùi hôi, chúng tôi đã nhiều lần tự thu gom, dọn dẹp khu vực xung quanh”.

Tại chợ Chư Á, tình trạng rác thải thường xuyên ùn ứ, bốc mùi hôi thối không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân. Ông Trần Ngọc Sơn (thôn 1, xã Chư Á) chia sẻ: “Đơn vị thu gom rác chưa kịp xử lý trong ngày dẫn đến rác bị ùn ứ. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương có giải pháp thu gom, xử lý rác thải kịp thời, hạn chế mùi hôi thối từ khu vực tập kết, góp phần tạo môi trường trong sạch, an toàn cho người dân”.

Nan giải bài toán xử lý

Thành phố Pleiku hiện có 19 chợ, trong đó, 3 chợ có ban quản lý, 2 chợ do hợp tác xã quản lý, 14 chợ do UBND các xã, phường trực tiếp quản lý và thu phí, lệ phí. Hầu hết các chợ đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Những năm gần đây, một số chợ đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, duy trì hoạt động ổn định. Tuy nhiên, một số chợ chưa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hiệp-Chủ tịch UBND xã An Phú-cho hay: Chợ An Phú 2 được cơ quan chức năng giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ An Phú II quản lý và khai thác từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, đơn vị chỉ tiến hành thu gom rác 3 lần/tuần, trong khi lượng rác thải từ chợ và người dân xung quanh tập kết về đây khá lớn, gây ra ùn ứ, xuất hiện mùi hôi thối. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, người dân cũng đã ý kiến nhiều về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực tập kết rác này và dọc một số tuyến đường của xã.

Trước những kiến nghị của người dân, UBND xã nhiều lần mời đại diện Hợp tác xã lên làm việc để có hướng thu gom, xử lý rác thải phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, Hợp tác xã vẫn chưa có giải pháp để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực tập kết rác ngay tại cổng chợ An Phú 2.

“Nếu giao cho UBND xã quản lý thì sẽ củng cố, đầu tư sửa chữa và thành lập Ban quản lý chợ để đảm bảo các hoạt động thu gom, xử lý rác thải. Hiện nay, UBND xã đã quy hoạch 2 ha đất để xây dựng chợ mới. Tỉnh đang kêu gọi đầu tư, hướng tới xây dựng chợ đầu mối đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân địa phương cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của người dân”-Chủ tịch UBND xã An Phú thông tin.

Theo tìm hiểu của P.V, tại các chợ vùng ven như: An Phú 2, Chư Á, Trà Đa… đơn vị thu gom, xử lý rác 3 lần/tuần. Tuy nhiên, với lượng rác thải tại các chợ ngày càng nhiều thì việc thu gom rác như hiện nay là không đáp ứng. Vì vậy, TP. Pleiku cần chỉ đạo đơn vị chức năng có giải pháp thu gom rác hợp lý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong việc phân loại rác thải, bỏ rác đúng thời gian và đúng nơi quy định.

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: “Trước tình trạng rác thải ngày một nhiều tại các chợ vùng ven, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các xã và đơn vị liên quan tiến hành thu gom rác trong ngày. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và tiểu thương bỏ rác đúng giờ và đúng nơi quy định. Đặc biệt, UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, phương án đấu giá, quyết định đấu giá và đang đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh xác định giá khởi điểm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chuyển đổi mục đích đất rừng làm cơ sở tổ chức đấu giá cho thuê đất triển khai dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại làng C, xã Gào. Cùng với đó, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung xử lý vấn đề quá tải của bãi chôn lấp để đảm bảo môi trường và sức khỏe người dân cũng như tiểu thương ở các chợ vùng ven”.