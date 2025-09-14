Tuyên truyền pháp luật và thực tập chữa cháy tại Cụm công nghiệp Bồng Sơn

(GLO)- Ngày 13-9, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật, thực tập chữa cháy tại Cụm công nghiệp Bồng Sơn.

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, hơn 1.000 công nhân của Công ty Cổ phần Vinatex Bồng Sơn, Công ty Cổ phần Nguyệt Anh được phổ biến các kiến thức, kỹ năng nhận biết các nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong quá trình làm việc; biện pháp sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện an toàn; biện pháp thoát nạn, xử lý sự cố tai nạn khi có cháy.

Người lao động của 2 doanh nghiệp cũng được hướng dẫn cách vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện chữa cháy trang bị tại nơi làm việc.

Tình huống khống chế, dập tắt đám cháy tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Vinatex Bồng Sơn. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 phối hợp các đơn vị thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 tiếp tục phối hợp các địa phương, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các mặt công tác PCCC&CNCH. Trong đó tập trung kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật về PCCC&CNCH, không để xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.