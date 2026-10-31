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Tương tác trên các kênh của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, bị phạt 12,5 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã xử phạt 1 trường hợp có hành vi tương tác trên các kênh của tổ chức khủng bố “Việt Tân” với số tiền 12,5 triệu đồng.

Qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Hrung phát hiện tài khoản của ông N.V.H. (SN 1974, trú tại xã Ia Hrung) có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết của những tài khoản/trang mạng xã hội của các đối tượng phản động Lê Trung Khoa, Hoàng Văn Dũng và hệ thống các trang/kênh của tổ chức khủng bố “Việt Tân” đăng tải thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

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Ông H. đã nhận thức được rõ hành vi sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ các thông tin chia sẻ. Ảnh: ĐVCC

Công an xã đã mời ông H. lên làm việc. Sau khi được lực lượng chức năng phân tích, tuyên truyền, ông H. đã nhận thức rõ những tác động tiêu cực và hậu quả pháp lý của hành vi này.

Qua đó, ông H. đã tự giác gỡ các bài đăng vi phạm trên trang Facebook của cá nhân và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin.

Dựa theo những căn cứ thu thập được, Công an xã Ia Hrung đã xử phạt ông H. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

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