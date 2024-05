Triều Tiên tiếp tục phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo

Theo đó, sau hành động trên, JCS cho hay quân đội Hàn Quốc đã tăng cường theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến liên quan và tiếp tục phân tích thông tin về vụ phóng đồng thời chia sẻ thông tin liên quan đến các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với giới chức Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển và Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết, Triều Tiên đã bắn 1 tên lửa đạn đạo không xác định và họ đang thu thập thêm thông tin. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo an toàn hàng hải về các vụ phóng của Triều Tiên và kêu gọi các tàu thuyền thận trọng nếu tìm thấy bất kỳ vật thể rơi nào.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên rằng, dường như tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại. Ngoài ra, ông Kishida cho biết, Tokyo “lên án mạnh mẽ” các vụ phóng tên lửa vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống lại Triều Tiên.

Theo TTXVN, một quan chức cấp cao của phái bộ thường trực của Hàn Quốc tại Liên hợp quốc cho hay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp vào sáng 31-5 để thảo luận về vụ phóng bất thành 1 vệ tinh do thám ngày 27-5 của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc-một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, dự kiến sẽ tái khẳng định sự lên án đối với vụ việc này.