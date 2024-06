Tận mắt chứng kiến hành động quả cảm của chiến sĩ công an xông pha trong lũ dữ, cứu sống gia đình người dân, anh bày tỏ: Xin tri ân những “người hùng” trong hiểm nguy!

Trong các ngày 8-10/6, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tại Hà Giang, mưa lũ lớn đã làm sạt lở đất, cô lập nhiều tuyến đường và cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, tài sản cũng như tính mạng của người dân. Được nhận định là trận mưa lũ lớn nhất trong vòng 30 năm qua tại địa bàn Hà Giang, trận mưa lũ lịch sử này khiến 3 người chết, trên 1.400 ngôi nhà bị ảnh hưởng, gần 300 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, gần 400 chiếc ô tô và xe máy bị ngập chìm trong nước.

Thời điểm này, đoàn công tác của Ngân hàng chính sách xã hội khi đi thực tế tại huyện Mèo Vạc, đã có 1 xe ô tô bị kẹt giữa dòng nước. Để cứu các tài liệu mà đoàn công tác đang để trong xe, Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Mèo Vạc quyết định quay lại hiện trường. Trong quá trình tiếp cận hiện trường, chứng kiến một gia đình bị lũ cuốn, Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường đã lao ra giữa dòng nước lũ, đưa từng người trong gia đình người dân vào bờ an toàn.

Video clip Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường cứu dân thoát dòng nước xiết:

Từ vị trí đã được cứu hộ, anh Việt Hải và người dân, du khách không khỏi “thót tim”, bởi sự hung dữ của dòng nước khiến số phận con người trở nên quá mong manh. Tuy nhiên, chính hành động anh hùng của Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường đã cho anh Hải và những người có mặt tại hiện trường thêm thấm thía một chân lý: Con người dù bé nhỏ giữa thiên nhiên cuồng nộ, nhưng khi có tấm lòng quả cảm, tất cả vì sự bình yên của người dân, thì vẫn có đủ sức mạnh, sự mưu trí để lập nên kỳ tích.

Video clip Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường trả lời PV ngay sau hành động dũng cảm cứu người:

Ngay trong ngày 10/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương, gửi thư khen ngợi hành động anh hùng của Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường. Bộ trưởng khẳng định: Hành động của thượng úy Nguyễn Mạnh Tường tuy là bình dị thường ngày của lực lượng công an nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".

Ngày 13/6, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đá và ngập úng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Theo đó, trong đợt mưa lũ lịch sử này tại địa phương, không chỉ có Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường, mà trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an địa phương đã dầm mình trong mưa bão, sử dụng các phương tiện như xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su cùng các phương tiện khác để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố Hà Giang. Bên cạnh đó, Công an các huyện Mèo Vạc, Vị Xuyên, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang… phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con sơ tán người và tài sản đến nơi ở an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập sâu, không để xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người.

Cùng với các chiến sĩ công an, tại Hà Giang, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng dầm mình trong nước lũ giúp dân di chuyển nhiều xe cộ, phương tiện giao thông khỏi dòng nước chảy xiết.

Cũng trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang liên tiếp xảy ra mưa lớn, mực nước trên các sông suối dâng cao gây ngập úng cục bộ ở một số địa phương. Đặc biệt, đây là thời điểm người dân thu hoạch vụ mùa, các ruộng lúa đã chín rộ, nếu gặp mưa lớn, ngập nước sẽ dễ bị đổ gãy, gây thiệt hại lớn cho người dân. Trước tình hình đó, Công an xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng phối hợp với các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn giúp đỡ các hộ gia đình nghèo neo đơn thu hoạch lúa đối phó với mưa lũ.

Không chỉ trong đợt mưa lũ này, mà nhiều năm qua, tại tất cả các địa phương trên toàn quốc, mỗi khi có thiên tai, địch họa, các chiến sĩ công an, quân đội luôn là những tấm gương quả cảm, xông pha hỗ trợ nhân dân, giúp bà con khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với bà con nhân dân trên địa bàn, nhất là những vùng miền còn khó khăn; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, với mong muốn giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những tấm gương tiêu biểu vì nhân dân phục vụ, của các chiến sĩ tô thắm thêm hình ảnh đẹp của các chiến sĩ công an, bộ đội trong lòng người dân; luôn luôn học tập và làm theo lời dạy của Bác, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Họ là những “người hùng” giữa thời bình, được đồng bào gửi gắm niềm tin yêu, hy vọng.