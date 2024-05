Trao “Phòng tin học cho em” tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du

Tiến sĩ Nguyễn Thị Triều Tiên (giảng viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) chỉ ra những thế mạnh, cơ hội việc làm của nam sinh khi theo học ngành giáo dục mầm non.

(GLO)- Để tiệm cận với giáo dục quốc tế và phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non (GDMN), đồng thời lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo hồ sơ liên quan.

Lại một vụ trẻ mầm non bị bạo hành, lại từ một lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ; lại các cơ quan, ban ngành vào cuộc yêu cầu đình chỉ, xử lý nghiêm… Thế nhưng cái gốc để không tái diễn tình trạng này thì nói bao nhiêu năm vẫn vậy.

Bộ GD&ĐT đề xuất trường tiểu học có quy mô tối đa 40 lớp, tăng 10 lớp so với quy định hiện hành.

Những ngày gần đây, vùng Nam bộ, Trung Trung bộ bước vào đợt nắng nóng khắc nghiệt khi nhiệt độ thường ở mức từ 36-38 độ C, thậm chí có lúc 40 độ C. Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhiều trường đã điều chỉnh kế hoạch dạy học, động ngoại khóa...

Vụ việc phụ huynh phản đối sáp nhập trường xảy ra những ngày qua ở TT.Triệu Sơn (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho thấy còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm khi sắp tới còn nhiều nơi sáp nhập trường do sáp nhập đơn vị hành chính.

Ngày 1/4, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và ra mắt Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông.