Trạm đọc-Học chữ nhân ái: Sân chơi bổ ích cho trẻ em nghèo

(GLO)- 3 tháng nay, Trạm đọc-Học chữ nhân ái do anh Trần Phước Lợi (SN 1988, thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh GIa Lai) thành lập đã trở thành nơi sinh hoạt, học tập của trẻ em. Cứ vào chủ nhật hàng tuần, các em lại cùng nhau đọc sách, giao lưu và kết nối tình yêu tri thức.

Anh Lợi chia sẻ: Trước đây, anh mở lớp dạy học cho trẻ em nghèo. Sau đó, anh nghĩ đến một mô hình hỗ trợ trẻ em có niềm đam mê với sách. “Thế rồi, được sự động viên, giúp đỡ của một người quen, tôi đã tổ chức mô hình Trạm đọc-Học chữ nhân ái với hy vọng các em sẽ có nơi giao lưu, học tập bổ ích, nhất là trong dịp hè”-anh Lợi kể.

Theo anh Lợi, trong khi trẻ em thành thị có nhiều cơ hội vui chơi, giải trí thì các em ở nông thôn lại rất thiếu sân chơi. Chính vì thiếu nơi vui chơi, học tập nên các em thường rủ nhau đi đến các khu vực nguy hiểm như: ao hồ, sông suối… để chơi đùa dễ dẫn đến tai nạn thương tích. Trạm đọc-Học chữ nhân ái được thành lập cũng vì lý do đó.

Trạm đọc tổ chức ngay tại nhà anh Lợi. Anh bố trí một không gian rộng rãi để làm nơi sinh hoạt, học tập cho khoảng 50 em nhỏ cùng lúc. Trạm mở vào chủ nhật hàng tuần. Ban đầu, chỉ có vài trăm đầu sách, nhưng nay đã trên 1.000 đầu sách các loại đáp ứng nhu cầu tham khảo, học tập và tích lũy kiến thức của các em. Không chỉ được thỏa niềm đam mê đọc sách, các em còn được tham gia các trò chơi như: vẽ tranh, tô màu, hát, múa và nhiều trò chơi lý thú khác.

Từ khi có trạm đọc, vào chủ nhật hàng tuần, em Ksor Pi (lớp 9, Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Ia Phang) thường đến đây để học tập. Em Pi bộc bạch: “Chú Lợi tốt lắm. Chú quan tâm giúp đỡ trẻ em nghèo, tặng sách vở, phát cháo và còn dạy các em học tập. Từ ngày có trạm đọc, tụi em không đi chơi xa, chỉ đến đây đọc sách, giao lưu, học tập vui vẻ”. Còn em Uyên (lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Phang) thì vui vẻ cho biết: “Ở đây có nhiều sách rất hay nên tuần nào em cũng đến đọc sách. Bố mẹ yên tâm khi tụi em đến đây học tập, vui chơi”.

Các bậc phụ huynh cũng phấn khởi khi Trạm đọc-Học chữ nhân ái đi vào hoạt động. Chị Siu HThai (làng Chư Bố 2, xã Ia Phang) cho hay: “Dịp hè này, 2 đứa nhỏ nhà mình đến đây vui chơi, học tập. Các con đọc sách, giao lưu với bạn bè và được anh Lợi dạy học”.

Không chỉ tổ chức sân chơi an toàn cho thiếu nhi, anh Lợi còn vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ các em học sinh nghèo, khó khăn có thêm sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị năm học mới. Ngày 11-6 vừa qua, anh Lợi đã kết nối với nhóm thiện nguyện An Nguyên Coffee & Books và nhóm Những người bạn (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức giao lưu, tặng quà cho các em học sinh khó khăn. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện còn trao tặng nhiều thiết bị cho trạm đọc. Tổng kinh phí quà tặng trên 25 triệu đồng do nhóm thiện nguyện huy động Mạnh Thường Quân ủng hộ.

Chị Ngô Thị Trâm Anh-Trưởng nhóm thiện nguyện-chia sẻ: “Mình biết đến Lợi qua một người bạn giới thiệu. Sau khi tìm hiểu, mình thấy mô hình Trạm đọc-Học chữ nhân ái rất thiết thực, ý nghĩa. Vì vậy, mình đã huy động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm nhằm giúp trạm đọc có điều kiện hoạt động”.

Không chỉ thành lập Trạm đọc-Học chữ nhân ái, anh Lợi còn phối hợp tổ chức phát hàng trăm suất cháo cho trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn xã vào chủ nhật hàng tuần. Anh Lợi cũng đang ấp ủ dự định mở một lớp dạy vi tính cho trẻ em vùng sâu ngay tại nhà.