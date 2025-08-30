Top 5 địa điểm cắm trại cực chill ở Gia Lai dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai được ví là thiên đường camping bởi địa hình đồi núi, rừng thông xanh và những đỉnh cao săn mây, đón ánh bình minh rực rỡ. Quốc khánh này, bạn hãy khám phá ngay 5 địa điểm cắm trại cực chill và săn ảnh tuyệt đẹp nơi đại ngàn.

Chỉ cách trung tâm Pleiku đúng một cây cầu Phan Đình Phùng, đồi thông Ia Dêr được xem là nơi lý tưởng ngắm thành phố từ bên kia rừng.

Bãi cỏ xanh đến tận chân mây dưới tán thông xanh thích hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình dựng lều, nướng BBQ và ngắm phố núi lung linh từ xa.

Đồi thông Ia Dêr là địa điểm cắm trại kề phố khi chỉ cách trung tâm một cây cầu. Ảnh: Đoàn Lanh

Một kỳ nghỉ trong những chiếc lều dưới thông xanh mang đến những cảm xúc mới, trải nghiệm mới. Ảnh: Đoàn Lanh

Từ rừng thông Ia Dêr ngắm nhìn Phố núi. Ảnh: Đoàn Lanh

Đồi thông Diên Phú lại mở ra khung cảnh ruộng lúa vàng óng trong sắc thu và view toàn thành phố từ trên cao. Địa điểm cắm trại này chỉ cách Pleiku khoảng 5km nhưng tách biệt hẳn sự ồn ào để mang đến một không gian “rừng trong phố”.

Cắm trại ở đồi thông Diên Phú. Ảnh: M.C

Ở độ cao 1.472 m, đỉnh Chư Nâm là “thiên đường săn mây” cho dân mê trekking hay ngắm thành phố như một dải ngân hà trong ánh điện đêm. Từ đập thủy lợi Tân Sơn, bạn có thể men theo đường mòn lên đỉnh, dựng lều qua đêm và đón bình minh tuyệt đẹp.

Từ đỉnh Chư Nâm ngắm vẻ đẹp của cao nguyên Pleiku về đêm. Ảnh: Đoàn Lanh

Một chuyến leo núi, cắm trại giúp kết nối bạn bè. Ảnh: Đoàn Lanh

Đỉnh Chư Nâm là điểm camping cực chill cho giới trẻ. Ảnh: Đoàn Lanh

Nếu muốn “rời xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên”, Green Beli Farm là một nơi chốn như vậy. Farm nằm ngay quốc lộ 19D (thôn 3, xã Mang Yang), cách trung tâm Pleiku 40 km.

Green Beli Farm chào đón bạn với không gian xanh giữa núi đồi. Tại đây có dịch vụ camping, tiệc nướng ngoài trời, hái trái cây theo mùa và cả trải nghiệm trồng thông non lưu niệm -cực thú vị để check-in

Rời xa thành phố về với Green Beli Farm. Ảnh: ĐVCC

Đây là địa điểm camping mới ra mắt đúng vào kỳ nghỉ lễ 2-9. Ảnh: NVCC

Green Beli Farm chào đón bạn với không gian xanh giữa núi đồi. Ảnh: NVCC

Nằm giữa hai ngọn núi lửa Chư Nâm – Chư Đăng Ya, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya có những bãi cắm trại tuyệt đẹp ngắm toàn cảnh bức tranh đồng quê rực rỡ vào mùa hoa dong riềng nở.

Những bãi cắm trại tuyệt đẹp dưới chân dãy Chư Nâm. Ảnh: ĐVCC

Cắm trại dưới chân dãy Chư Nâm đến đón hoàng hôn từ phía núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai hiện có nhiều đơn vị tổ chức tour cắm trại uy tín, chất lượng kèm dịch vụ cho thuê lều, túi ngủ và dụng cụ dã ngoại cao cấp để khách từ xa đến có thể tham khảo.