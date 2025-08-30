Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Top 5 địa điểm cắm trại cực chill ở Gia Lai dịp Quốc khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÂU MINH CHÂU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai được ví là thiên đường camping bởi địa hình đồi núi, rừng thông xanh và những đỉnh cao săn mây, đón ánh bình minh rực rỡ. Quốc khánh này, bạn hãy khám phá ngay 5 địa điểm cắm trại cực chill và săn ảnh tuyệt đẹp nơi đại ngàn.

Chỉ cách trung tâm Pleiku đúng một cây cầu Phan Đình Phùng, đồi thông Ia Dêr được xem là nơi lý tưởng ngắm thành phố từ bên kia rừng.

Bãi cỏ xanh đến tận chân mây dưới tán thông xanh thích hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình dựng lều, nướng BBQ và ngắm phố núi lung linh từ xa.

img-8508.jpg
Đồi thông Ia Dêr là địa điểm cắm trại kề phố khi chỉ cách trung tâm một cây cầu. Ảnh: Đoàn Lanh
img-8513.jpg
img-8515.jpg
Một kỳ nghỉ trong những chiếc lều dưới thông xanh mang đến những cảm xúc mới, trải nghiệm mới. Ảnh: Đoàn Lanh
img-8512.jpg
Từ rừng thông Ia Dêr ngắm nhìn Phố núi. Ảnh: Đoàn Lanh

Đồi thông Diên Phú lại mở ra khung cảnh ruộng lúa vàng óng trong sắc thu và view toàn thành phố từ trên cao. Địa điểm cắm trại này chỉ cách Pleiku khoảng 5km nhưng tách biệt hẳn sự ồn ào để mang đến một không gian “rừng trong phố”.

img-8519.jpg
Cắm trại ở đồi thông Diên Phú. Ảnh: M.C

Ở độ cao 1.472 m, đỉnh Chư Nâm là “thiên đường săn mây” cho dân mê trekking hay ngắm thành phố như một dải ngân hà trong ánh điện đêm. Từ đập thủy lợi Tân Sơn, bạn có thể men theo đường mòn lên đỉnh, dựng lều qua đêm và đón bình minh tuyệt đẹp.

img-8477.jpg
Từ đỉnh Chư Nâm ngắm vẻ đẹp của cao nguyên Pleiku về đêm. Ảnh: Đoàn Lanh
img-8476.jpg
Một chuyến leo núi, cắm trại giúp kết nối bạn bè. Ảnh: Đoàn Lanh
img-8474.jpg
Đỉnh Chư Nâm là điểm camping cực chill cho giới trẻ. Ảnh: Đoàn Lanh

Nếu muốn “rời xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên”, Green Beli Farm là một nơi chốn như vậy. Farm nằm ngay quốc lộ 19D (thôn 3, xã Mang Yang), cách trung tâm Pleiku 40 km.

Green Beli Farm chào đón bạn với không gian xanh giữa núi đồi. Tại đây có dịch vụ camping, tiệc nướng ngoài trời, hái trái cây theo mùa và cả trải nghiệm trồng thông non lưu niệm -cực thú vị để check-in

img-8523.jpg
Rời xa thành phố về với Green Beli Farm. Ảnh: ĐVCC
img-8516.jpg
Đây là địa điểm camping mới ra mắt đúng vào kỳ nghỉ lễ 2-9. Ảnh: NVCC
img-8525.jpg
Green Beli Farm chào đón bạn với không gian xanh giữa núi đồi. Ảnh: NVCC

Nằm giữa hai ngọn núi lửa Chư Nâm – Chư Đăng Ya, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya có những bãi cắm trại tuyệt đẹp ngắm toàn cảnh bức tranh đồng quê rực rỡ vào mùa hoa dong riềng nở.

img-5835.jpg
Những bãi cắm trại tuyệt đẹp dưới chân dãy Chư Nâm. Ảnh: ĐVCC
img-5836.jpg
Cắm trại dưới chân dãy Chư Nâm đến đón hoàng hôn từ phía núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai hiện có nhiều đơn vị tổ chức tour cắm trại uy tín, chất lượng kèm dịch vụ cho thuê lều, túi ngủ và dụng cụ dã ngoại cao cấp để khách từ xa đến có thể tham khảo.

anh-man-hinh-2025-08-28-luc-144617.png
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhiều điểm du lịch xanh hút khách dịp lễ

Nhiều điểm du lịch xanh hút khách dịp lễ

(GLO)- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến các điểm du lịch xanh ở phố núi Gia Lai để tận hưởng không khí mát mẻ, khám phá không gian văn hóa, phong tục tập quán và thưởng thức ẩm thực nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Hành trang lữ hành

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đánh thức Kon Ka Kinh

Du lịch

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

null