Top 5 địa điểm cắm trại cực chill ở Gia Lai dịp Quốc khánh 2-9

Chỉ cách trung tâm Pleiku đúng một cây cầu Phan Đình Phùng, đồi thông Ia Dêr được xem là nơi lý tưởng ngắm thành phố từ bên kia rừng.
Bãi cỏ xanh đến tận chân mây dưới tán thông xanh thích hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình dựng lều, nướng BBQ và ngắm phố núi lung linh từ xa.
Đồi thông Diên Phú lại mở ra khung cảnh ruộng lúa vàng óng trong sắc thu và view toàn thành phố từ trên cao. Địa điểm cắm trại này chỉ cách Pleiku khoảng 5km nhưng tách biệt hẳn sự ồn ào để mang đến một không gian “rừng trong phố”.
Ở độ cao 1.472 m, đỉnh Chư Nâm là “thiên đường săn mây” cho dân mê trekking hay ngắm thành phố như một dải ngân hà trong ánh điện đêm. Từ đập thủy lợi Tân Sơn, bạn có thể men theo đường mòn lên đỉnh, dựng lều qua đêm và đón bình minh tuyệt đẹp.
Nếu muốn “rời xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên”, Green Beli Farm là một nơi chốn như vậy. Farm nằm ngay quốc lộ 19D (thôn 3, xã Mang Yang), cách trung tâm Pleiku 40 km.
Green Beli Farm chào đón bạn với không gian xanh giữa núi đồi. Tại đây có dịch vụ camping, tiệc nướng ngoài trời, hái trái cây theo mùa và cả trải nghiệm trồng thông non lưu niệm -cực thú vị để check-in
Nằm giữa hai ngọn núi lửa Chư Nâm – Chư Đăng Ya, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya có những bãi cắm trại tuyệt đẹp ngắm toàn cảnh bức tranh đồng quê rực rỡ vào mùa hoa dong riềng nở.
Gia Lai hiện có nhiều đơn vị tổ chức tour cắm trại uy tín, chất lượng kèm dịch vụ cho thuê lều, túi ngủ và dụng cụ dã ngoại cao cấp để khách từ xa đến có thể tham khảo.